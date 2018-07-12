Шимич: сборная Франции выглядит сильнейшей командой ЧМ-2018, но хорваты могут ее обыграть

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Французская сборная выглядит сильнейшей командой чемпионата мира в России, однако у хорватских футболистов есть возможность одержать победу в финале. Такое мнение журналистам высказал бронзовый призер мирового первенства 1998 года в составе сборной Хорватии Дарио Шимич

Хорватские футболисты в среду в дополнительное время обыграли команду Англии со счетом 2:1 и вышли в финал чемпионата мира. Для сборной Хорватии это стало высшим достижением в истории, ранее команда выигрывала бронзовые медали ЧМ-1998. Финал чемпионата мира — 2018 пройдет 15 июля в столичных «Лужниках».

"Думаю, на этот момент сборная Франции, возможно, показывает лучший футбол на чемпионате мира и является сильнейшей командой турнира. Но это футбол, у хорватской команды есть возможность победить. Я думаю, это действительно реально, но мы должны идти к этому шаг за шагом", — сказал Шимич.

Бывший хорватский футболист не стал давать прогноз на исход финала и был дипломатичен в сравнениях сборных Хорватии образцов 1998-го и 2018-го.

"Команды всегда отличаются, сложно сравнивать. Наш коллектив был прекрасным, в 1998 году мы являлись дебютантом мирового первенства и представляли совсем молодую страну. Я думаю, это было бы сложнее для нынешней команды, к тому же ее путь на этом турнире был немного легче. Однако эта сборная тоже хороша, она в финале чемпионата мира, у них есть шанс выиграть титул", — отметил Шимич.