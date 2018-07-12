Лебедев: я хочу смотреть футбол на чемпионате мира, а не красивых болельщиц

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал инициативу ФИФА, которая планирует попросить вещателей в дальнейшем снизить количество планов с привлекательными болельщицами во время трансляций матчей чемпионата мира.

«Этот вопрос мало относится к футболу. Включая трансляцию чемпионата мира, вы что хотите смотреть? Игру или девушек? Я хочу смотреть футбол, а нам показывают красивых болельщиц. Нужно наслаждаться чемпионатом мира, лучшими сборными на планете и ведущими игроками. Причём тут красивые болельщицы? Если вы хотите смотреть на девушек, вам нужна другая программа вроде «Дома-2».