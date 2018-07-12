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Лебедев: я хочу смотреть футбол на чемпионате мира, а не красивых болельщиц
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Лебедев: я хочу смотреть футбол на чемпионате мира, а не красивых болельщиц 

Чемпионат.com 5 часов назад
Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал инициативу ФИФА, которая планирует попросить вещателей в дальнейшем снизить количество планов с привлекательными болельщицами во время трансляций матчей чемпионата мира.
«Этот вопрос мало относится к футболу. Включая трансляцию чемпионата мира, вы что хотите смотреть? Игру или девушек? Я хочу смотреть футбол, а нам показывают красивых болельщиц. Нужно наслаждаться чемпионатом мира, лучшими сборными на планете и ведущими игроками. Причём тут красивые болельщицы? Если вы хотите смотреть на девушек, вам нужна другая программа вроде «Дома-2».
Давайте не будем забывать, что это инициатива ФИФА, это их прерогатива и их полномочия. Чемпионат мира принадлежит ФИФА, и со всеми нововведениями мы можем только соглашаться. Я считаю, что идея ФИФА меньше показывать болельщиц абсолютно правильная. Меня раздражает, когда посередине матча показывают жующих людей в кокошниках — это смешно. Это не футбол. Мы хотим смотреть на игру лучших футболистов, а не три жующих лица. Та же самая история и с красивыми болельщицами», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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