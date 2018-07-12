Дарио Шимич: На бумаге французы сильнее, но я верю в опыт Модрича и Субашича

Защитник сборной Хорватии, занявшей на ЧМ-1998 третье место, Дарио Шимич оценил шансы финалистов, но назвать чемпиона мира-2018 отказался.

— Дарио, Хорватия — в финале. ЭтДаниел Субашичо сенсация? — Для меня нет. В нашей команде собраны классные футболисты, многое доказавшие в Европе. Модрич, Ракитич, Манджукич, Субашич, Ребич… Это не все фамилии. Они справились со всеми трудностями. Посмотрите, как они переламывали ход матчей. С Россией, Англией.

— Благодаря чему? — Опыту и мастерству.

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— Оцените сборную Франции. — На бумаге она сильнее, в финале фаворит. Показывает самую качественную игру на чемпионате. У французов очень сильная атака. Мбаппе бежит так, что не догнать. Но в решающих матчах зачастую побеждает не тот, кто лучше играет. Надеюсь, так произойдет и в воскресенье.

— В чем шанс сборной Хорватии? — Еще раз подчеркну — в опыте и мастерстве наших лидеров.

— Трех дней на восстановление и подготовку к финалу Хорватии хватит? Французы ведь отдыхают на один день больше… — Поймите, это финал. Самый главный матч в карьере. Это сидит в голове, а силы, поверьте, найдутся. В экстремальной обстановке мы иногда творим такое, что потом диву даемся.

— Можете сравнить вашу сборную, ставшую на чемпионате мира во Франции третьей, с нынешней? — Думаю, что сравнивать эти две прекрасные команды было бы неправильно. Наша сборная была молодая, ее выход в полуфинал никто не ожидал. А эта команда шла к цели шаг за шагом. Спотыкаясь и даже падая. Прошла через поражения и отставку тренера. Думаю, Модрич и его партнеры заслужили Кубок мира.

— Прогноз на финал дадите? — Нет, оракул из меня никудышный. А за кого буду болеть, сами знаете.

Кто станет чемпионом мира?