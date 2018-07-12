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Томас Хельвег: «Франция — фаворит, но шансы с хорватами у них 50 на 50»
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Томас Хельвег: «Франция — фаворит, но шансы с хорватами у них 50 на 50» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Известный защитник сборной Дании и «Милана» Томас Хельвег в интервью «СЭ» дал свой прогноз на финал чемпионата мира.
— Учитывая все обстоятельства, Франция — фаворит, — заявил Хельвег. — Шансы все равно 50 на 50. Посмотрим, как сложится игра. Возможно, хорваты устали чуть больше, потому что три последних матча они отыграли с дополнительным временем. В финале может случиться что угодно, и каждый может найти скрытые резервы энергии. Все будет зависеть от игры. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча — начало в 18.00 (время московское)
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