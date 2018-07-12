РФС поздравил нового главу Федерации футбола Косова

"Мы рассчитываем на сотрудничество наших ассоциаций и желаем вам и вашей федерации процветания и больших успехов. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку по всем футбольным вопросам", — приводят слова Алаева в пресс-службе Федерации футбола Косова.

Агим Адеми возглавил Федерацию 6 июля. Это случилось после того, как предыдущий президент Фадиль Вокри умер.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее в Кремле рассказали о контактах Путина во время финала ЧМ-2018.