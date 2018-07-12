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РФС поздравил нового главу Федерации футбола Косова
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РФС поздравил нового главу Федерации футбола Косова 

Газета.Ru 5 часов назад
Исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев поздравил нового президента Федерации футбола Косова Агима Адеми с вступлением в должность, передает "Советский спорт".
"Мы рассчитываем на сотрудничество наших ассоциаций и желаем вам и вашей федерации процветания и больших успехов. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку по всем футбольным вопросам", — приводят слова Алаева в пресс-службе Федерации футбола Косова.
Агим Адеми возглавил Федерацию 6 июля. Это случилось после того, как предыдущий президент Фадиль Вокри умер.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее в Кремле рассказали о контактах Путина во время финала ЧМ-2018.
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