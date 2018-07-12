Депутат Госдумы намерен ввести налоги для иностранных футболистов на ЧМ

«Мы понимаем, что идут платежи и получение соответствующих доходов. И насколько эти доходы, как гражданами РФ, так и тех, кто получает эти доходы на территории России из числа иностранных граждан, учтены в российском бюджете», — пояснил «Ридусу» Федоров.

На замечание о том, что далеко не все спортсмены, посетившие ЧМ являются резидентами РФ, депутат отметил, что существуют различные ситуации.

«С разными странами заключено соглашение о налогообложении. Если резидент — включается отдельный порядок. Просто хотелось бы знать, сколько мы вообще получили от налогов за последние спортивные события в нашей стране. Мы ранее этим особо не интересовались, но сейчас гонорары футболистов стали просто несопоставимы. Возьмем Олимпийские игры-2014: там система платежей на порядок меньше, чем в футболе. Там все сборные заработали в сумме в десятки, а то в сотни раз меньше, чем футболисты на ЧМ», — рассказал депутат.

Назвать конкретный объем средств, который был заработан на территории РФ в сфере спорта и туризма во время ЧМ, Фёдоров затруднился, «поскольку впервые подняли этот вопрос». Однако заверил, что эта цифра измеряется миллиардами долларов.

«Поэтому хотелось бы знать, сколько из этой суммы дошло до российского бюджета через налоговую сферу», — подытожил Федоров.

Также депутат написал заявление в МВД с просьбой проверить скандальные высказывания футболиста сборной команды Хорватии Домагой Вида. По мнению депутата, спортсмен призывал к осуществлению экстремистской деятельности на территории России, а также в столице Сербии.

Ранее футболист после победы над российскими футболистами выкрикнул «Слава Украине!». Позже в интернете всплыло еще один ролик, на котором Вида говорит «Белград — гори». После обрушившейся критики, хорват извинился перед россиянами.

«Это не депутатский запрос, я обратился как гражданин. То, что он извинился, не означается, что он освобождён от ответственности за нарушение законодательства. Ему бы еще перед сербами извиниться, столицу которых он хотел сжечь. Это кстати тоже нарушение российского законодательства», — заявил депутат.