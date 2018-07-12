Известные игроки, объявившие об уходе из сборной после ЧМ-2018

Уходят не только ветераны сборной России. Кто из известных зарубежных игроков попрощался с национальной командой, сыграв на ЧМ?

Один из лучших полузащитников мирового футбола завершил карьеру в национальной команде на грустной ноте. Испания проиграла в 1/8 финале в серии пенальти России. «Прощание со сборной получилось не таким, как хотелось бы, однако в футболе так бывает», — сказал полузащитник после поражения в «Лужниках». Иньеста сыграл 131 матч за «красную фурию», забил 13 мячей. Он выиграл в её составе Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012. Единственный гол Андреса в финале принёс Испании победу на чемпионате мира восемь лет назад. Уместно напомнить, что ранее Иньеста попрощался и с «Барселоной».

Маскерано — ещё одна звезда мирового футбола, для которого международная карьера заканчивается после выступления на ЧМ-2018. Хавьер так и не смог выиграть со сборной Аргентины титул чемпиона мира. В России аргентинцы были остановлены в 1/8 финала Францией, уступив в красивой игре со счётом 3:4. «Настало время сказать команде „прощай“. Отныне я болельщик национальной команды», — заявил Хавьер в эфире телеканала TyC Sports. В активе Маскерано 147 матчей за сборную Аргентины и три гола. Он дебютировал в составе «альбиселесте» ещё в 2003 году.

32-летний полузащитник «Милана» решил покинуть сборную Аргентины вслед за Маскерано. «Пришло время отойти в сторону, быть честным с самим собой и понять, что есть новое талантливое поколение, и сейчас их время выйти на первый план», — признался Билья. Правда, на чемпионате мира Лукас, в отличие от Хавьера, почти и не играл. Полузащитник принял участие только во встрече первого тура с Исландией, но был заменён на 54-й минуте. Всего же на счету Бильи 58 матчей за «альбиселесте» и один гол в ворота сборной Колумбии в квалификации ЧМ.

Легендарный мексиканец добрался до финиша. Его карьера в национальной команде, начавшаяся ещё в 1997 году, напоминает марафонский забег. Турнир в России стал для 39-летнего защитника пятым в карьере. Он повторил рекорды своего соотечественника Антонио Карбахаля и немца Лотара Маттеуса. Маркес — единственный футболист, который был капитаном сборной на пяти чемпионатах мира! Всего же у Рафаэля 146 матчей за сборную Мексики и 19 голов. К слову, помимо Маркеса из мексиканской команды ушёл 34-летний нападающий Орибе Перальта.

Кейсуке Хонда, Япония

Бывшего полузащитника ЦСКА мы тоже больше никогда не увидим в футболке национальной команды. Разве что на трибунах, в качестве болельщика. Хонда выступал за сборную Японии с 2008 года, провёл 97 матчей и забил 37 мячей. На ЧМ-2018 Кейсуке, выходя на замену, отметился голевым пасом во встрече с Колумбией и голом в ворота Сенегала. «Я сделал для сборной Японии всё, что мог, и вполне доволен карьерой», — сказал 32-летний Хонда. Вместе с ним решил прекратить выступления на международном уровне и 34-летний капитан японцев Макото Хасебе.

До чемпионата мира мало кто знал в России о капитане сборной Панамы, защитнике клуба «Сиэтл Саундерс» Торресе. На ЧМ-2018 он выступил в статусе самого тяжёлого игрока турнира. Но когда Романа спросили на пресс-конференции про его вес (99 кг), панамец устроил маленькое шоу, показав свой мощный пресс. Теперь 32-летний Торрес сообщил о решении завершить выступления за национальную команду и уступить дорогу молодым. Он сыграл 109 матчей в составе сборной Панаме, забил 10 голов. Защитник красиво попрощался: Торрес и не мог мечтать о большем, чем просто попасть на мировое первенство.

Сердар Азмун, Иран