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В Петербурге покупателю в «Дикси» угрожали расправой за жалобу на кассира
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В Петербурге покупателю в «Дикси» угрожали расправой за жалобу на кассира 

Говорит Москва 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам покупателя, у кассира не оказалось сдачи с 500 рублей, в результате сотрудник обругал клиента за непредусмотрительность. Покупатель оставил отзыв в книге жалоб. Утром ему на электронную почту пришло сообщение, содержащее мат.
«Видимо вас не учили что стучать нехорошо. Наш продавец получит премию за смелость. А вам я советую больше не стучать, а то ведь не доживёте до старости. Управляющий Магазина», — цитирует «Фонтанка» текст письма, сохраняя орфографию и пунктуацию.
Издание отмечает, что позднее перед покупателем извинилась клиентская служба торговой сети. В прокуратуре жалобу покупателя на поведение кассира приняли, но рассматривать угрозу убийством отказались.
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