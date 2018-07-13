В Петербурге покупателю в «Дикси» угрожали расправой за жалобу на кассира

По словам покупателя, у кассира не оказалось сдачи с 500 рублей, в результате сотрудник обругал клиента за непредусмотрительность. Покупатель оставил отзыв в книге жалоб. Утром ему на электронную почту пришло сообщение, содержащее мат.

«Видимо вас не учили что стучать нехорошо. Наш продавец получит премию за смелость. А вам я советую больше не стучать, а то ведь не доживёте до старости. Управляющий Магазина», — цитирует «Фонтанка» текст письма, сохраняя орфографию и пунктуацию.