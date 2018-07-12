Дегтярев призвал обсудить обоснованность даты празднования Дня российского футбола

«В России уже отмечают Всемирный день футбола 10 декабря и день образования РФС — 19 января. Предложение коллег из «Единой России» нам ещё предстоит обсуждать», — сказал Дегтярев.

При этом он отметил, что чем больше праздничных и памятных дат, связанных со спортом, тем больше внимания общественности привлекается к здоровому образу жизни, больше проводится массовых спортивных мероприятий, в том числе с участием детей и молодёжи. «Это идёт на пользу гражданам, способствует развитию спорта в стране и оздоровлению общества», — добавил депутат.

Фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму проект закона об учреждении нового национального праздника — Дня российского футбола. Отмечать дату предложено 22 октября в день рождения прославленного советского голкипера Льва Яшина.