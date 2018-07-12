Полузащитник «Кубани» переходит в «СКА-Хабаровск»

Как сообщает «Матч ТВ», 29-летний хавбек уже прибыл в расположение дальневосточников и готовится к первому матчу с «Армавиром» 17 июля. За «Кубань» Алейник в прошлом сезоне провел 28 игр, забив 5 мячей.