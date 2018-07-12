Кировчанин выиграл первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах

С 5 по 8 июля на базе Центра спорта и отдыха «Демино» города Рыбинска Ярославской области прошло первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах.

Эти увлекательные соревнования собрали более 200 участников из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, г. Владимира, Алтайского края, Саратовской и Кировской областей.

Команду нашего региона на этих стартах представляли спортсмены отделения спортивного ориентирования школы олимпийского резерва № 3 города Кирова.

Соревнования заключались в том, что необходимо было взять определенное количество контрольных пунктов, расставленных в лесном массиве, при этом передвигаясь на велосипеде.

Кировчанин Александр Шустов 1994 года рождения впервые стал победителем первенства России в ориентировании на велосипедах в дисциплине «Лонг».

Также хочется отметить высокие результаты, показанные спортсменами МБУ СШОР № 3 города Кирова на этих престижных соревнованиях: 6 место в дисциплине «Лонг» занял Тимофей Сапожников, а в спринтерской смешанной эстафете команда в составе Дмитрия Соколова и Софии Козловой показала 5 результат дня.

Добавим, что тренерами спортсменов-победителей являются преподаватели МБУ СШОР № 3 Виктор Макаров и Оксана Галицких.

Фото — admkirov.ru