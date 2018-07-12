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Черышев, Дзюба и Фернандес в списке лучших игроков World Cup-2018
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Черышев, Дзюба и Фернандес в списке лучших игроков World Cup-2018 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Чемпионат мира по футболу в России еще не закончился, но уже подводятся его предварительные итоги. Прежде всего, это различные варианты «сборных мира» из футболистов, которые лучше других проявили себя на турнире. В один из престижных списков попали три игрока сборной России.
Имена лучших футболистов мирового первентсва-2018 назвала влиятельная EA Sports FIFA. В его список попали и три россиянина — Марио Фернандес, Денис Черышев и Артем Дзюба. Правда, наши футболисты вошли не в основной, а во второй по силе состав.
The #FestivalOfFUTBall Team Of The Tournament is now available in regular #FUT #WorldCup pic.twitter.com/MLJlTerQvH
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 11 июля 2018 г.
Основной состав сборной мира по версии EA Sports FIFA выглядит так: Каспер Шмейхель (Дания), Андреас Гранквист (Швеция), Йерри Мина (Колумбия), Киран Триппьер, Гарри Кейн (оба — Англия), Лука Модрич (Хорватия), Иско (Испания), Филиппе Коутинью (Бразилия), Н’Голо Канте (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба — Бельгия).
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