Черышев, Дзюба и Фернандес в списке лучших игроков World Cup-2018

Чемпионат мира по футболу в России еще не закончился, но уже подводятся его предварительные итоги. Прежде всего, это различные варианты «сборных мира» из футболистов, которые лучше других проявили себя на турнире. В один из престижных списков попали три игрока сборной России.

Денис Черышев и Имена лучших футболистов мирового первентсва-2018 назвала влиятельная EA Sports FIFA. В его список попали и три россиянина — Марио Фернандес Артем Дзюба . Правда, наши футболисты вошли не в основной, а во второй по силе состав.

