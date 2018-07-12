Юрий Гаврилов: «Пусть день российского футбола отмечается в день рождения Яшина» 

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился своим мнением по поводу идеи учреждения дня российского футбола. Об этой инициативе во время выступления в Госдуме сегодня сообщил депутат Дмитрий Белик. Предлагаемая дата — 22 октября, день рождения Льва Яшина.
— Думаю, здесь ничего плохого нет. Пусть будет день российского футбола, — сказал Гаврилов.
— Предложено установить датой день рождения Яшина, согласны?
— Такой человек заслуживает этого. Поэтому очень хорошо, что имя Льва Ивановича все время будет на слуху.
— Можно и другие даты предложить: две победы на ОИ-1956 и -1988, выигрыш ЧЕ-1960.
— Пусть в РФС подумают, какого числа лучше отмечать.
— Как вы смотрите на то, что днем футбола выбрать день рождения Черчесова?
— Лев Яшин больше заслужил, чем Черчесов. Имя Льва Ивановича весомее. Из имеющихся вариантов, выбрал бы день рождения великого динамовца. (Арман МКРТЧЯН)