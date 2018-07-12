Москва пригрозила прессе Германии судом из-за обвинений в адрес сборной России 

Министерство иностранных дел России не исключило применения правовых механизмов по защите чести российских футболистов, обвиненных прессой Германии в якобы применении необычного допинга.
Сообщение об этом передает РИА «Новости».
Ранее немецкая пресса заявила, что игроки сборной России якобы использовали аммиак в качестве допинга на матчах с Испанией и Хорватией. В пример были приведены фотографии с российским защитником Ильей Кутеповым и полузащитником Александром Головиным, вдыхающими что-то перед выходом на поле.
Представитель РФС заявил, что футболисты нюхали кусочек ваты, вымоченный в нашатырном спирте.
Пресс-атташе российского посольства в Германии Денис Микерин возмутился попытками некоторых авторитетных германских СМИ очернить успешное выступление российской сборной на ЧМ-2018.