Ещё
Москва пригрозила прессе Германии судом из-за обвинений в адрес сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москва пригрозила прессе Германии судом из-за обвинений в адрес сборной России 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министерство иностранных дел России не исключило применения правовых механизмов по защите чести российских футболистов, обвиненных прессой Германии в якобы применении необычного допинга.
Сообщение об этом передает РИА «Новости».
Ранее немецкая пресса заявила, что игроки сборной России якобы использовали аммиак в качестве допинга на матчах с Испанией и Хорватией. В пример были приведены фотографии с российским защитником Ильей Кутеповым и полузащитником Александром Головиным, вдыхающими что-то перед выходом на поле.
Представитель РФС заявил, что футболисты нюхали кусочек ваты, вымоченный в нашатырном спирте.
Пресс-атташе российского посольства в Германии Денис Микерин возмутился попытками некоторых авторитетных германских СМИ очернить успешное выступление российской сборной на ЧМ-2018.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Депутат Драпеко назвала нормой отсутствие «страшных жаб» в порнографии Хорваты из украинского карательного полка записали видеообращение к футболистам Выяснилась судьба пропавшего в России британского болельщика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ105
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ342
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение