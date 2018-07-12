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Штрафной: 7 худших образов звезд с чемпионата мира по футболу
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Штрафной: 7 худших образов звезд с чемпионата мира по футболу 

BeautyHack.ru 4 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Широкие и очень темные брови Ксении Бородиной, неаккуратные smoky eyes Ольги Бузовой и растрепанная укладка Памелы Андерсон — кто из звезд не угадал с образом на Мундиаль?
В эти выходные нас ждет финал Чемпионата Мира по футболу, в котором за кубок будут бороться команды Хорватии и Франции. В этом году команда России впервые за 32 года вышла из группы, попав в четвертьфинал (о том, как болели звезды за нашу сборную в матче Россия-Испания можно почитать здесь).
Но в полуфинал Россия так и не попала, проиграв серию пенальти хорватской сборной. Но это не подорвало дух болельщиков — все благодарили сборную за игру.
Ксения Бородина
Ольга Бузова
Памелла Андерсон
Елена Весенина
Наташа Королева
Изабель Матюиди
Екатерина Боброва
А чей образ кажется вам худшим?
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