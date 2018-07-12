В Загребе фанаты праздновали победу на ЧМ как национальный праздник

Хорватия ликует после выхода своей сборной в финал. Для страны это первая победа такого масштаба в истории футбольных чемпионатов. О том, как пережил минувшую ночь Загреб, рассказала корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова

Почти национальный праздник — так в Хорватии ликовали болельщики. Без берушей этой ночью было не заснуть. Сборная страны впервые стала финалистом чемпионата мира. Темная лошадка мундиаля. На команду мало кто делал ставки. Максимум, что сулили хорватам, так это четвертьфинал. На прошлом чемпионате они даже из группы не вышли. На этом проявили характер.

«Мы сыграли фантастический футбол. Шесть недель назад, когда мы начали подготовку, я сказал им надо проявить характер. Мы были 1:0 в трех играх, но все исправили. Помимо всех своих футбольных качеств, мы проявили характер. Мы — гордая нация людей, которые никогда не сдаются», — сказал тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич

Ровно 90 минут в матче с Англией наставник хорватов не сделал ни одной замены. И в дополнительное время у его футболистов словно открылось второе дыхание. Мечты англичан разлетелись в пух и прах. Они уже были в финале однажды. В далеком 1966 году и с тех пор все грезили вернуться.

«Сейчас очень сложно делать выводы. Но, конечно, я горжусь тем, что ребята сделали. Я не мог просить их дать больше для меня или для страны, чем они могут. За последние несколько недель они многое преодолели», — отметил тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт

Английский лев поджал хвост. Его болельщики расстроены. С Трафальгарской площади в Лондоне многие ушли по-английски, не церемонясь, даже не досмотрев матч.

«Я надеюсь, что мы сможем вернуться в финал в другой раз. И я надеюсь, до того, как я умру», — сказал болельщик Джош Огунде.

В Москве на Никольской улице тоже охрипли радоваться. Балканские напевы заглушили все вокруг. Всю ночь и до рассвета.

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