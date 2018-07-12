Ещё
В Загребе фанаты праздновали победу на ЧМ как национальный праздник
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Загребе фанаты праздновали победу на ЧМ как национальный праздник 

Мир24 4 часа назад
Хорватия ликует после выхода своей сборной в финал. Для страны это первая победа такого масштаба в истории футбольных чемпионатов. О том, как пережил минувшую ночь Загреб, рассказала корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова.
Почти национальный праздник — так в Хорватии ликовали болельщики. Без берушей этой ночью было не заснуть. Сборная страны впервые стала финалистом чемпионата мира. Темная лошадка мундиаля. На команду мало кто делал ставки. Максимум, что сулили хорватам, так это четвертьфинал. На прошлом чемпионате они даже из группы не вышли. На этом проявили характер.
«Мы сыграли фантастический футбол. Шесть недель назад, когда мы начали подготовку, я сказал им надо проявить характер. Мы были 1:0 в трех играх, но все исправили. Помимо всех своих футбольных качеств, мы проявили характер. Мы — гордая нация людей, которые никогда не сдаются», — сказал тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич
Ровно 90 минут в матче с Англией наставник хорватов не сделал ни одной замены. И в дополнительное время у его футболистов словно открылось второе дыхание. Мечты англичан разлетелись в пух и прах. Они уже были в финале однажды. В далеком 1966 году и с тех пор все грезили вернуться.
«Сейчас очень сложно делать выводы. Но, конечно, я горжусь тем, что ребята сделали. Я не мог просить их дать больше для меня или для страны, чем они могут. За последние несколько недель они многое преодолели», — отметил тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт.
Английский лев поджал хвост. Его болельщики расстроены. С Трафальгарской площади в Лондоне многие ушли по-английски, не церемонясь, даже не досмотрев матч.
«Я надеюсь, что мы сможем вернуться в финал в другой раз. И я надеюсь, до того, как я умру», — сказал болельщик Джош Огунде.
В Москве на Никольской улице тоже охрипли радоваться. Балканские напевы заглушили все вокруг. Всю ночь и до рассвета.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
«Спасибо, Россия!». Хорваты поблагодарили за теплый прием Вера в победу: болельщики из Англии строят прогнозы на полуфинал Фантастические люди: фанаты ЧМ – о России и русских
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ105
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ342
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение