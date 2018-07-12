Захарова прокомментировала информацию об использовании допинга футболистами сборной России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попытки немецких СМИ уличить российскую сборную по футболу в допинге недостойными. Об этом она заявила в ходе брифинга в Москве.

«Они (немецкие СМИ. — RNS) пытались уличить нашу сборную в допинге. Это не вызывает ничего кроме жалости к самим немецким журналистам, видимо они не имеют возможности писать о своей сборной и придумывают ерунду про других. Коллеги, это просто недостойно заниматься такими вбросами и фейками, это журналистика, а не сказки», — сказала Захарова.

По ее словам, МИД России рассмотрит возможность привлечения к ответственности авторов таких публикаций в рамках механизмов по защите чести и достоинства.

«В законодательстве многих государств предусмотрены правовые механизмы по защите чести и достоинства. Я думаю, самое время, особенно отталкиваясь от публикаций СМИ ФРГ, изучить возможность их применения в отношении отдельных журналистов и изданий», — добавила она.

Чемпионат мира по футболу проходит в период с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. Сборная России завершила свое выступление на турнире на стадии четвертьфинала в игре против команды Хорватии.