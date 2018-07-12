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Дарио Шимич: На бумаге французы сильнее, но я верю в опыт Модрича и Субашича
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Дарио Шимич: На бумаге французы сильнее, но я верю в опыт Модрича и Субашича 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Защитник сборной Хорватии, занявшей на ЧМ-1998 третье место, Дарио Шимич оценил шансы финалистов, но назвать чемпиона мира-2018 отказался.
— Дарио, Хорватия — в финале. Это сенсация? — Для меня нет. В нашей команде собраны классные футболисты, многое доказавшие в Европе. Модрич, Ракитич, Манджукич, Субашич, Ребич… Это не все фамилии. Они справились со всеми трудностями. Посмотрите, как они переламывали ход матчей. С Россией, Англией.
— Благодаря чему? — Опыту и мастерству.
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— Оцените сборную Франции. — На бумаге она сильнее, в финале фаворит. Показывает самую качественную игру на чемпионате. У французов очень сильная атака. Мбаппе бежит так, что не догнать. Но в решающих матчах зачастую побеждает не тот, кто лучше играет. Надеюсь, так произойдет и в воскресенье.
— В чем шанс сборной Хорватии? — Еще раз подчеркну — в опыте и мастерстве наших лидеров.
— Трех дней на восстановление и подготовку к финалу Хорватии хватит? Французы ведь отдыхают на один день больше… — Поймите, это финал. Самый главный матч в карьере. Это сидит в голове, а силы, поверьте, найдутся. В экстремальной обстановке мы иногда творим такое, что потом диву даемся.
— Можете сравнить вашу сборную, ставшую на чемпионате мира во Франции третьей, с нынешней? — Думаю, что сравнивать эти две прекрасные команды было бы неправильно. Наша сборная была молодая, ее выхода в полуфинал никто не ожидал. А эта команда шла к цели шаг за шагом. Спотыкаясь и даже падая. Прошла через поражения и отставку тренера. Думаю, Модрич и его партнеры заслужили Кубок мира.
— Прогноз на финал дадите? — Нет, оракул из меня никудышный. А за кого буду болеть, сами знаете.
Кто станет чемпионом мира?
даты проведения: 11.07.2018 г. — 15.07.2018 г.
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Франция
Хорватия
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По материалам: www.sovsport.ru
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