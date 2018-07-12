В поисках «футбольной» купюры. Куда делись памятные сторублевки?

Центробанк выпустил к чемпионату мира необычные банкноты. Уникальность их не только в том, что они посвящены такому грандиозному событию, но и в том, что это первая российская пластиковая купюра.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на презентации говорила, что такие деньги «будут доставлены во все регионы России, чтобы кредитные организации могли предлагать их населению». Но даже в Москве достать их проблематично, если только не купить сто рублей за триста.

На лицевой стороне сине-зеленой банкноты с прозрачными окошками изображен мальчик с футбольным мячом и легендарный вратарь лев Яшин, что символизирует преемственность поколений. На оборотной стороне — летящий футбольный мяч, на котором выделена карта России, а ниже подписаны города — участники матчей чемпионата мира.

Картинки размещены вертикально — такое уже было на памятных купюрах к Олимпиаде в Сочи, а вот полимерную основу Гознак применил впервые. Нумизматы говорят, что такие деньги долговечнее бумажных в 2,5 раза.

Тираж «футбольной» сторублевки — 20 млн штук. Однако на всех россиян точно не хватит, говорит главный редактор журнала «Бонистика» Александр Баранов

Александр Баранов

говорит главный редактор журнала «Бонистика»

«20 миллионов, даже если на всех наших жителей посмотреть — это купюра на семь-десять человек. Учитывая спрос коллекционеров по всему миру, особенно в Китае, купюры достаточно востребованы, тем более такой повод интересный, как ЧМ. Что касается инвестиционной привлекательности, 20 млн — это все-таки 20 млн Это не 100 тысяч экземпляров, как монеты Чеченской Республики или Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором, насколько мне известно, тысяч по 10 коллекционерам продаются десятирублевые монеты».

Мне удалось увидеть памятную сторублевку, посвященную чемпионату мира. Одну подарил знакомому друг из Счетной палаты , другой человек получил банкноту через третьи руки в Минторге. Я озадачилась целью — приобрести ее по номиналу, ведь по факту это всего лишь сто рублей. Где их взять, как не в отделении какого-нибудь банка? Тем более, что зампред ЦБ ранее говорила о возможности получить их населением.

Обойдя в районе метро «Дмитровская» близлежащие отделения, в числе которых Сбербанк ВТБ , Raiffeisen, я так ничего не нашла. В первых двух сотрудники мне сказали, что к ним «футбольные» купюры не поступали, а в последнем сообщили, что такие деньги у них были, но немного и все ушли через обычный оборот в кассе.

Сотрудники банков также подсказали, что в отделениях спальных районов такие банкноты искать бесполезно. Надеяться на выдачу в банкомате тоже не стоит: их специальная настройка не проводилась. Расплачиваться такими купюрами в магазинах также вряд ли кто-то станет.

А вот в интернете сине-зеленые сторублевки есть. На Avito довольно много предложений о продаже — есть и по 500 рублей за банкноту, есть и по 300. Поражает количество: продавцы публикуют фотографии «футбольных» купюр в запечатанных пачках и пишут, что можно купить более тысячи банкнот. 500 штук обещают «достать» уже через несколько часов, при этом подлинность гарантируют:

«Есть приложение на мобильном телефоне, которое позволяет по некоторым отличительным признакам определить подлинность. Я вам на месте все это покажу. Поймите правильно, купюра полимерная, полупластиковая — ну и смысл? Ладно бы она продавалась по номиналу 5 тысяч рублей за штуку, а здесь по 200 с небольшим, это не стоит того».

Целиком пачку сторублевых памятных банкнот, которая в сумме составляет 10 тысяч, продают в два раза дороже. Но откуда у продавцов купюры в таком количестве?

— Я прошла по отделениям, нигде нет.

— Да-да, их так не выпускают. ЦБ через «черный ход», соответственно, вторичный рынок и в Китай едет, коллекционеры».

При этом нумизматы говорят, что после финала чемпионата мира «футбольная» купюра начнет дешеветь. Если так, ждать осталось совсем немного.