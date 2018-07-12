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МИД России заявил о попытках американских СМИ дискредитировать ЧМ-2018
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МИД России заявил о попытках американских СМИ дискредитировать ЧМ-2018 

Газета.Ru 3 часа назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила попытках американских СМИ дискредитировать чемпионат мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мы констатируем, что американские журналисты судорожно ищут любой повод для дискредитации чемпионата мира по футболу, просто выискивают любые возможности.
Обращаю внимание американского посольства, которое всегда дотошно следит за пропагандой и «фейк-ньюс», американские собкорры как раз этим и занимаются", — сказала Захарова в ходе брифинга в Москве.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель оценил организацию чемпионата мира 2018 года.
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