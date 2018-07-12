Ралли-рейды: «КАМАЗ-мастер» выставит на «Шёлковый путь» шесть грузовиков

В этом году «Шёлковый путь» пройдёт по территории различных регионов Российской Федерации и финиширует в Москве. Гонщики челнинской команды будут выступать на своей территории, и соперникам «Синей армады» нужно приготовиться к серьёзной борьбе.

Отметим, что на этом ралли-марафоне «КАМАЗ-мастер» будет испытывать несколько новинок. «Команда, практически через неделю после возвращения с январского „Дакара-2018“ начала работать в жестком рабочем графике, — говорит Сергей Савостин , который на „Шёлковом пути“ вместо Владимира Чагина занятого руководством ралли-марафона, будет выполнять функции тим-менеджера „КАМАЗ-мастера“. — Дело в том, что, начиная со следующего года регламент „Дакара“ уже не позволит в грузовых автомобилях применять моторы объемом свыше 13 литров.

Конечно, мы готовились к этому заранее. Работы с новым рядным шестицилиндровым мотором были начаты еще в 2016 году. Заменой двигателя были продиктованы и кардинальные изменения в конструкции автомобиля. По сути нам пришлось заново сконструировать новый спортивный болид, ставший носителем наших новейших разработок, современных спортивных технологий и тридцатилетнего опыта выступлений команды во внедорожных ралли.

Часть из новых решений была применена в машине экипажа Дмитрия Сотникова, успешно выступившего на „Шёлковом пути-2017“. А вот сейчас практически за пять месяцев построен новый автомобиль. На нем в июле выступит экипаж Андрея Каргинова. До старта в Астрахани производственный цех должен сдать еще одну машину. Её будет пилотировать Айрат Мардеев».

«Трудно придумать маршрут лучше, чем убойные внедорожные трассы юга России, чтобы «протрясти» и проверить новую машину, — говорит Евгений Яковлев , штурман экипажа Эдуарда Николаева, а по совместительству начальник конструкторского отдела команды. — К старту «Дакара-2019» мы должны подготовить четыре такие машины.

Кроме того, в плане испытаний, «Шёлковый путь-2018» станет естественным полигоном для тестирования уже известного автомобиля капотной компоновки, существенно модернизированного за последние полгода. Во время гонки также продолжится доводка нового газодизельного грузовика команды «КАМАЗ-мастер», в котором вместо старого 18-литрового мотора использована 16-литровая V-образная «восьмерка».

На этой машине, собранной в мае текущего года экипаж Сергея Куприянова уже первенствовал в июне на ралли «Казахстан-2018». «Газовый» спортивный КАМАЗ — совместный проект команды «КАМАЗ-мастер», банка ВТБ (ПАО) и ПАО «Газпром»

Теперь после победного финиша в Казахстане газодизельный грузовик будет бороться со своими дизельными собратьями на «Шёлковом пути» — в 2018 году гонка будет состоять из двух частей: первая пройдёт в июле в России, а вторая в сентябре на территории Китая.

Спортивный грузовик заявленный на «Шёлковый путь-2018» — это третья машина, созданная в рамках проекта, существующего с 2013 года и служащего цели популяризации использования природного газа в качестве автомобильного топлива.

Завоевавший в начале этого года победу на «Дакаре» Эдуард Николаев считает, что борьба будет интересной, но по мнению гонщика торопиться с оценкой шансов не стоит — «Шёлковый путь» является непростым испытанием для каждого из гонщиков, для каждого автомобиля: «Ставки в международном ралли „Шёлковый путь“ всегда были высокими — это гарантия того, что скорости тоже будут немаленькими.

Хоть и говорят, что дома и стены помогают, это совершенно не повод расслабляться. Трассы юга России тем и интересны, что они непредсказуемы. Астраханские дюны жесткие и хаотично разбросанные — очень „неудобны“ даже для опытных пилотов.

Это будет борьба на предельных режимах и для людей, и для машин. Здесь непросто и в психологическом плане: будет прессинг со стороны иностранных экипажей, того же Ван ден Бринка или Сергея Вязовича. В то же время никто не отменял конкуренцию со стороны других экипажей „КАМАЗ-мастера“.