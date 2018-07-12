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Посол ЧМ-2018 Сергей Белоголовцев сделал свой прогноз на финал
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Посол ЧМ-2018 Сергей Белоголовцев сделал свой прогноз на финал 

Мир24 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Федеральный посол чемпионата мира по футболу Сергей Белоголовцев сделал свой прогноз на финальный матч ЧМ-2018, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии, передает телеканал «МИР 24».
«Очень хотелось бы сказать, что хорваты выиграют, но хорваты не выиграют, к сожалению. Я думаю, что хорваты проиграют, причем крупно, 3:1, 3:0, где-то так», — сказал посол ЧМ.
Он также отметил, что все-таки хотел бы, чтобы выиграли хорваты, потому что команда показала невероятный победный дух.
«Ни у кого такого на чемпионате не было, начиная с 3:0 против Аргентины. Этим они всех влюбили в себя», — подчеркнул телеведущий.
Напомним, Сергей Белоголовцев является ведущим развлекательного шоу «Игра в кино», которое выходит ежедневно по будням на телеканале «МИР».
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