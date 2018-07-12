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В горном селении Таргим пройдет турнир M-1 Challenge 95
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В горном селении Таргим пройдет турнир M-1 Challenge 95 

SPORT24.ru 2 часа назад
В республику приедут около 30 спортсменов из разных стран и регионов России, в турнире примут участие 8 ингушских бойцов. В рамках турнира свои пояса будут защищать действующие чемпионы организации в полулегком и легчайшем весах Хамзат Далгиев и Мовсар Евлоев.
«Международный турнир по смешанным единоборствам «М-1 Challenge 95: Битва в горах» — мероприятие мирового уровня, проходит на территории Северокавказского округа в Таргимской котловине горной Ингушетии. Одно из самых ярких спортивных событий, оно собирает десятки тысяч зрителей и болельщиков из многих стран ближнего и дальнего зарубежья и регионов нашей страны. В турнире участвуют лучшие бойцы из США, Бразилии, Швейцарии, Мексики, Казахстана, Хорватии, Украины, России и других стран. Конечно же, соревнования такого уровня имеют большое значение для нашего региона. Спортивное мероприятие стало толчком к развитию туристической отрасли в республике. Ингушетия очередной раз демонстрирует красоты нашей любимой республики, традиции и культуру нашего народа, укрепляя межнацинональные связи.
В Ингушетии на сегодняшний день функционирует 12 клубов смешанных единоборств. По Указу Главы РИ Юнус-Бека Евкурова создаются смены для детей подросткового возраста, чтобы они могли заниматься индивидуально, в своей возрастной категории. Во многих населенных пунктах открыты залы для занятий смешанными единоборствами и продолжаем работу для того, чтобы они появились в каждом городе и поселении республики» — сказал руководитель пресс-службы Главы республики Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Халид Танкиев.
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