Биография Ильи Свиридова

Глава муниципального округа Таганский города Москвы Илья Тимурович Свиридов родился 24 декабря 1980 года в Москве.

Дед Ильи Свиридова по матери — писатель Георгий Свиридов (1927-2014), известный по роману «Ринг за колючей проволокой».

Илья Свиридов окончил Государственный университет по землеустройству. Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал будучи студентом в 2000 году в качестве юриста Московского земельного комитета (ныне — Департамент городского имущества города Москвы). В 2002 году он стал ведущим специалистом Московского земельного комитета. Имеет многолетнюю практику работы в судах различных юрисдикций (районных и арбитражных).

В январе 2012 года Свиридов стал председателем Общественно-консультативного совета политических партий при Мосгордуме

В марте 2012 года был избран муниципальным депутатом Таганского района города Москвы III созыва.

В 2014 году он занял пост главы муниципального округа Таганский города Москвы.

В 2017 году Свиридов был вновь избран муниципальным депутатом Таганского района IV созыва, а затем главой столичного муниципального округа Таганский.

В партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов — член бюро московского отделения с мая 2011 года. В апреле 2012 года он стал секретарем бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Москве. В марте 2013 года был утвержден председателем Общероссийской общественной организации «Социал-демократический союз молодежи „Справедливая Сила“ (молодежное крыло партии „Справедливая Россия“), а в октябре 2013 года вошел в президиум центрального совета партии „Справедливая Россия“.

12 июля 2018 года Мосгоризбирком зарегистрировал Илью Свиридова кандидатом в мэры столицы.

Илья Свиридов женат. В семье двое детей.