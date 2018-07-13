Избирком зарегистрировал Антона Минакова кандидатом в губернаторы Псковской области

ПСКОВ, 13 июля. / ТАСС /. Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала руководителя регионального ЛДПР Антона Минакова в качестве кандидата на должность главы региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Избирательная комиссия Псковской области на заседании в пятницу зарегистрировала претендента от партии ЛДПР Антона Минакова в качестве кандидата на пост губернатора области на предстоящих 9 сентября выборах. Избирательная комиссия проверила предоставленные им документы и подписные листы для прохождения муниципального фильтра", — говорится в сообщении пресс-службы.

В избиркоме также добавили, что помимо регистрации кандидат получил соответствующее удостоверение. Председатель избиркома Михаил Иванов вручил его доверенному лицу кандидата.

Чтобы быть зарегистрированными, претендентам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть представить в избирком 111-116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.