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Избирком зарегистрировал Антона Минакова кандидатом в губернаторы Псковской области
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Избирком зарегистрировал Антона Минакова кандидатом в губернаторы Псковской области 

ТАСС 3 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
ПСКОВ, 13 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала руководителя регионального ЛДПР Антона Минакова в качестве кандидата на должность главы региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Избирательная комиссия Псковской области на заседании в пятницу зарегистрировала претендента от партии ЛДПР Антона Минакова в качестве кандидата на пост губернатора области на предстоящих 9 сентября выборах. Избирательная комиссия проверила предоставленные им документы и подписные листы для прохождения муниципального фильтра", — говорится в сообщении пресс-службы.
В избиркоме также добавили, что помимо регистрации кандидат получил соответствующее удостоверение. Председатель избиркома Михаил Иванов вручил его доверенному лицу кандидата.
На данный момент в губернаторской гонке в Псковской области участвуют шесть человек. На пост главы региона претендует врио губернатора Михаил Ведерников, депутат псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков ("Партия пенсионеров России"), машинист-инструктор локомотивных бригад Роман Рубцов ("Партия свободных граждан"), а также директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню „Карельский гранит — Псков“ Игорь Романов (Партия роста).
Чтобы быть зарегистрированными, претендентам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть представить в избирком 111-116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.
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