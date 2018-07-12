Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, Пиппа Миддлтон и ещё 10 звезд на Уимблдоне

2 июля началось престижнейшее соревнование в истории тенниса — Уимблдон. Многие мировые знаменитости доказали, что являются ярыми фанатами этого вида спорта: они сделали выбор в пользу игр на корте, а не на футбольном поле. Показываем, кто не приехал в Россию на ЧМ-2018 из-за Уимблдона в Лондоне.

Звездная пара в настоящее время находится в Европе, куда они прилетели на время тура Тимберлейка под названием Man of the Woods. Между концертами, 10 июля, знаменитости смогли попасть на игру.

Фотография: Legion-Media Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Дрейк

Рэпер с радостью смотрел на игру его бывшей возлюбленной — Серены Уильямс . И в тот день, 10 июля, она победила.

Фотография: Legion-Media Дрейк

Алекса Чанг и Поппи Делевинь

Модели несомненно выделялись из толпы на стадионе 9 июля.

Фотография: Legion-Media Алекса Чанг и Поппи Делевинь

Алексис только 6 июля так эмоционально болел за свою жену Серену Уильямс.

Фотография: Legion-Media Алексис Оганян

Камилла Паркер Боулз

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ещё не занимали свои королевские места на стадионе, а вот герцогиня Корнуольская уже приходила на матч 11 июля.

Камилла Паркер Боулз

Пиппа и Джеймс Миддлтон

Брат и сестра Кейт тоже были замечены папарацци. Они аплодировали и сидели чуть выше Камиллы.

Фотография: Legion-Media Пиппа и Джеймс Миддлтон

Звезда «Игры престолов» выбрала яркий образ в первый день турнира Уимблдон.

Её коллеги посетили игру на третий день турнира.

Фотография: Legion-Media Натали Эммануэль и Алекс Ланипекун

Оливия Манн пришла на матч 6 июля, чтобы поддержать свою подругу Уильямс.

Стелла Маккартни

Британский модельер с мужем были слишком серьезные на теннисном матче 9 июля.

Фотография: Getty Стелла Маккартни с мужем