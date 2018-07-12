Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, Пиппа Миддлтон и ещё 10 звезд на Уимблдоне 

2 июля началось престижнейшее соревнование в истории тенниса — Уимблдон. Многие мировые знаменитости доказали, что являются ярыми фанатами этого вида спорта: они сделали выбор в пользу игр на корте, а не на футбольном поле. Показываем, кто не приехал в Россию на ЧМ-2018 из-за Уимблдона в Лондоне.
Звездная пара в настоящее время находится в Европе, куда они прилетели на время тура Тимберлейка под названием Man of the Woods. Между концертами, 10 июля, знаменитости смогли попасть на игру.
Фотография: Legion-Media Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
Дрейк
Рэпер с радостью смотрел на игру его бывшей возлюбленной — Серены Уильямс. И в тот день, 10 июля, она победила.
Фотография: Legion-Media Дрейк
Алекса Чанг и Поппи Делевинь
Модели несомненно выделялись из толпы на стадионе 9 июля.
Фотография: Legion-Media Алекса Чанг и Поппи Делевинь
Алексис только 6 июля так эмоционально болел за свою жену Серену Уильямс.
Фотография: Legion-Media Алексис Оганян
Камилла Паркер Боулз
Принц Уильям и Кейт Миддлтон ещё не занимали свои королевские места на стадионе, а вот герцогиня Корнуольская уже приходила на матч 11 июля.
Камилла Паркер Боулз
Пиппа и Джеймс Миддлтон
Брат и сестра Кейт тоже были замечены папарацци. Они аплодировали и сидели чуть выше Камиллы.
Фотография: Legion-Media Пиппа и Джеймс Миддлтон
Звезда «Игры престолов» выбрала яркий образ в первый день турнира Уимблдон.
Натали Эммануэль и Алекс Ланипекун
Её коллеги посетили игру на третий день турнира.
Фотография: Legion-Media Натали Эммануэль и Алекс Ланипекун
Оливия Манн пришла на матч 6 июля, чтобы поддержать свою подругу Уильямс.
Стелла Маккартни
Британский модельер с мужем были слишком серьезные на теннисном матче 9 июля.
Фотография: Getty Стелла Маккартни с мужем