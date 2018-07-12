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Бинали Йылдырыма избрали спикером турецкого парламента
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Бинали Йылдырыма избрали спикером турецкого парламента 

РИА Новости 11 часов назад
АНКАРА, 12 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым избран спикером парламента Турции, свидетельствуют результаты голосования.
В третьем туре голосования за него было отдано 335 голосов парламентариев. Первые два тура не выявили победителя.
Кроме Йылдырыма, на пост спикера претендовали депутат от левоцентристской Народно-республиканской партии Эрдоган Топрак, депутат от националистической Хорошей партии Хайреттин Нухоглу, депутат от прокурдской Партии демократии народов Мераль Даныш Бешташ и депутат от исламистской Партии счастья Джихангир Ислам.
Согласно турецкой конституции, выборы спикера проводились тайным голосованием. В первом и втором турах выборов для избрания спикером кандидату было необходимо получить две трети голосов членов парламента — 400 из 600. Поскольку такого числа голосов ни одному из претендентов получить не удалось, был назначен третий туры выборов, где для избрания на пост спикера кандидату было достаточно заручиться поддержкой простого большинства парламентариев в 301 голос.
Победителем президентских выборов в Турции 24 июня стал Тайип Эрдоган с результатом 52,59%. Его инаугурация прошла 9 июля, после чего в Турции произошел окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.
На парламентских выборах в Турции победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,56% и получила 295 из 600 мест в парламенте, националистическая Партия национального движения набрала 11,10% и получила 49 мест. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,66% голосов и 344 места в парламенте.
Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набрала 22,65% и получила 146 мест в парламенте, прокурдская Партия демократии народов — 11,70% голосов и 67 мест, националистическая Хорошая партия — 9,96% и 43 места.
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