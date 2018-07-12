Игорь Ананских назвал виды спорта, которые заслуживают памятной даты 

Наравне с Днём российского футбола, отмечать который на федеральном уровне предложили во фракции «Единая Россия», необходимо установить соответствующие праздники для отечественного хоккея, биатлона и волейбола. Об этом рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
«Сейчас футбол в стране, что называется, на коне. Успех российской команды вдохновил многих, и нам действительно есть чем гордиться. Но зачем обижать другие виды спорта?» — отмечает депутат.
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По его словам, если инициатива будет поддержана и в календаре памятных дат появится День футбола, то надо внести в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» пакет поправок, в которых были бы отражены ещё не менее 10 популярных в России видов спорта.
«Официальной праздничной даты заслуживают наши хоккеисты, лыжники, биатлонисты, волейболисты и другие, — перечислил Игорь Ананских. — Готов выступить с такой инициативой. Пусть все российские спортсмены знают, что мы ими гордимся».
Ранее законопроект об учреждении Дня российского футбола внесла в Госдуму фракция «Единая Россия». Документом предлагается отмечать праздник 22 октября — в день рождения легендарного отечественного вратаря Льва Яшина. Изменения предлагают внести в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».