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Танцевальный клуб «Элит» закрыл творческий сезон
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Танцевальный клуб «Элит» закрыл творческий сезон 

Мои Черемушки 11 часов назад
Фото: Мои Черемушки
На турнире «Grand Dance» выступил танцевально-спортивный клуб «Элит», в который входят ученики школы № 2115 района Черемушки. Это мероприятие стало завершающим в текущем творческом сезоне.
«Вячеслав Савин выступал в сложной категории и показал очень высокие результата: второе место по всем танцам, третье место по медленному вальсу и третье место по квикстепу. Александра Серова выступала также в новой и сложной для себя категории и показала достойный результат: третье место по ча-ча-ча, седьмое место по всем танцам. Поздравляем всех ребят ТСК «Элит» с хорошим закрытием танцевального сезона», — передает пресс-служба школы № 2115.
Профессионалы танцевального спорта отметили, что такие соревнования могут значительно повысить интерес к танцевальному спорту и расширить кругозор танцоров. Турнир получил высокие положительный отзывы как от танцоров, так и их родителей.
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