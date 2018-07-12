Танцевальный клуб «Элит» закрыл творческий сезон

На турнире «Grand Dance» выступил танцевально-спортивный клуб «Элит», в который входят ученики школы № 2115 района Черемушки. Это мероприятие стало завершающим в текущем творческом сезоне.

Вячеслав Савин выступал в сложной категории и показал очень высокие результата: второе место по всем танцам, третье место по медленному вальсу и третье место по квикстепу. Александра Серова выступала также в новой и сложной для себя категории и показала достойный результат: третье место по ча-ча-ча, седьмое место по всем танцам. Поздравляем всех ребят ТСК «Элит» с хорошим закрытием танцевального сезона», — передает пресс-служба школы № 2115.

Профессионалы танцевального спорта отметили, что такие соревнования могут значительно повысить интерес к танцевальному спорту и расширить кругозор танцоров. Турнир получил высокие положительный отзывы как от танцоров, так и их родителей.