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Coca-Cola, «МегаФон» и Boeing стали самыми упоминаемыми брендами ЧМ-2018
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Coca-Cola, «МегаФон» и Boeing стали самыми упоминаемыми брендами ЧМ-2018 

Sostav.ru 11 часов назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
За время подготовки и проведения ЧМ-2018 (с 1 января по 11 июля) российские СМИ написали более 457 тысяч сообщений. Самыми упоминаемыми брендами во время Чемпионата мира по футболу стали Coca-Cola, «МегаФон», Boeing, КамАЗ и Visa, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анализ публикаций в системе «СКАН».
На первом месте по числу упоминаний брендов — Coca-Cola, благодаря своим специальным акциям «Тур Кубка» во время Чемпионата. Coca-Cola вместе с FIFA и Оргкомитетом «Россия-2018» специально для России разработали «Тур Кубка» по самому длинному маршруту в истории мирового футбольного первенства.
Кубок ЧМ объехал 25 городов от Владивостока до Калининграда, преодолев более 27 тысяч км и сменив 11 часовых поясов. За это время увидеть его собственными глазами смогли более 670 тысяч человек. Кроме того, Coca-Cola предоставила возможность спортсменам с особенностями развития выступить флагоносцами и сопровождающими судей на матчах Чемпионата мира по футболу.
На втором месте по упоминаниям — «МегаФон», обеспечивший связь 5G на стадионах. В июне оператор провел прямую трансляцию футбольного матча товарищеской игры сборных России и Турции в формате VR с использованием технологии 5G. В Казани «МегаФон» развернул пилотную зону 5G и в партнерстве с «КАМАЗом» показал практическое применение технологии пятого поколения для сопровождения движения автономного транспорта.
На третьей позиции — Boeing, название самолетов упоминались во всех сообщениях аэропортов и авиакомпаний, которые доставляли болельщиков в города Чемпионата мира.
КАМаз вырвался на четвертое место, запустив беспилотный автобус для болельщиков и вирусный клип в поддержку сборной России.
Раллийные девушки помыли автомобиль #kamazmaster
A post shared by KAMAZ (@kamaz_official) on  Mar 22, 2017 at 6:25am PDT  На пятом месте оказалась международная платежная система Visa, которая упоминалась в сообщениях связанных с безналичными платежами на Чемпионате мира по футболу. В частности, компания Visa провела розыгрыш билетов на ЧМ для клиентов крупнейших банков-партнеров и покупателей крупнейших ритейлеров, а также предложила целую линейку платежных носителей и сервисов для расчета на объектах ЧМ: платежное кольцо, браслет, бесконтактная карта с уникальным дизайном.
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