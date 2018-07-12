Фан-зоной в Удмуртии заинтересовалось УФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы проводит проверку по факту строительства фан-зоны в Удмуртии. Напомним, объект специально возвели для трансляции матчей мундиаля.

Замруководителя УФАС Андрей Анголенко заявил, что объект был построен на земле, находящейся в собственности АО «Летний сад», владельцем которого выступает мэрия. 223 закон дает таким заказчикам «большую свободу», пишет «Коммерсант».