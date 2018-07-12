Фан-зоной в Удмуртии заинтересовалось УФАС 

Управление Федеральной антимонопольной службы проводит проверку по факту строительства фан-зоны в Удмуртии. Напомним, объект специально возвели для трансляции матчей мундиаля.
Замруководителя УФАС Андрей Анголенко заявил, что объект был построен на земле, находящейся в собственности АО «Летний сад», владельцем которого выступает мэрия. 223 закон дает таким заказчикам «большую свободу», пишет «Коммерсант».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Ижевске разгорелся скандал из-за строительства фан-зоны в парке культуры и отдыха имени Кирова к ЧМ-2018. Как сообщил местный гражданский активист Андрей Мерзляков, березовая аллея была высажена в 1995 году ветеранами Великой Отечественной войны, тогда же установили и мемориал. «Во время строительства объекта данная аллея была уничтожена, а камень был засыпан строителями», — написал он на своей странице в соцсети.