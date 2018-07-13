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Ярцев покинул пост генерального директора «Тамбова»
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Ярцев покинул пост генерального директора «Тамбова» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
По информации официального сайта Футбольной национальной лиги (ФНЛ), теперь этот пост занимает Ольга Коновалова, которая раньше была исполнительным директором клуба.
Ярцев продолжит работать в «Тамбове», но уже в качестве вице-президента.
Заслуженный тренер пришел в тамбовский клуб летом 2016 года и сразу стал генеральным директором.
Первый матч в новом сезоне ФНЛ «Тамбов» сыграет против «Зенита-2» в гостях.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее Дмитрий Черышев оценил шансы Ольги Бузовой выйти замуж за его сына.
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