Ярцев покинул пост генерального директора «Тамбова»

По информации официального сайта Футбольной национальной лиги (ФНЛ), теперь этот пост занимает Ольга Коновалова , которая раньше была исполнительным директором клуба.

Ярцев продолжит работать в «Тамбове», но уже в качестве вице-президента.

Заслуженный тренер пришел в тамбовский клуб летом 2016 года и сразу стал генеральным директором.

Первый матч в новом сезоне ФНЛ «Тамбов» сыграет против «Зенита-2» в гостях.