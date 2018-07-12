Ещё
«Галкин и Меньшова колдуют, ворожат»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Галкин и Меньшова колдуют, ворожат» 

Карельские вести 10 часов назад
Фото: Карельские вести
Телевизионный сезон подошел к концу. Пора в отпуск. Пора дышать свежим воздухом, читать книжки. И не смотреть телевизор! Но работа (любимая работа!) обязывает. Так давайте подведем итоги.
Страсть сезона
Это футбол! Не просто футбол, а чемпионат мира в России. Зрелище неимоверной красоты. Эмоций. Непредсказуемого сюжета. Все то, о чем вы мечтаете, но боитесь спросить. Этот футбол напрочь убил телевизор с его ведущими-марионетками, подвешенными на ниточках, липовыми, подглядывающими ток-шоу, пропагандистской трескотней. Жизнь яркая, неповторимая бьет из ящика негасимым светом… Но осталось всего два дня — и сказка кончится. И как же после этого мы будем смотреть телевизор?
Программа сезона. «Сегодня вечером» (Первый)
Вы можете со мной не согласиться, но, по-моему, Галкин и Меньшова не просто заменили Андрея Малахова в данном формате, но сделали этот формат только лучше. Они умеют создавать атмосферу, да. Колдуют, ворожат, и каждый по-своему. Вот еще ничего не было, вот только люди собрались, но ты видишь, замечаешь (если только хочешь видеть и замечать!), как исподволь, постепенно, не сразу, но создается эта ткань человеческих эмоций, общения, когда всем гостям так комфортно здесь. И хочется говорить, изливать душу… А Максу с Юлией только этого и надо. Ну и нам тоже.
Пшик сезона. Андрей Малахов («Россия 1»)
А сколько было воплей, криков, слез даже по поводу его перехода с одной кнопки на другую! Он и гений чистой красоты, и образец достоинства, и честь телевидения. Да я сам об этом писал! Хотя и предупреждал, что Малахов легко может стать провинциалом, пусть даже в самом хорошем смысле. Ну разве Галкин вам не пример? Андрей не стал хуже, изменился только контекст, антураж. Да и все познается в сравнении. Заменивший его на Первом Дмитрий Борисов (мне так кажется) победил своего учителя, опередил. А Галкин с Меньшовой — см. выше. Малахов ушел в «Россию» как в норку и закопался там. Его почти не слышно и не видно. А жаль…
Уход сезона
Нет, это вовсе не Василий Уткин, изгнанный из Первого, а даже наоборот — Андрей Максимов. Его попросили из любимой программы «Дежурный по стране» («Россия 1»). За что, почему — неизвестно. Ну так бывает: люди долго жили вместе и расстались в один день. У Михаила Жванецкого теперь другой партнер. Тоже, наверное, достойный человек, но без Максимова Жванецкий больше не дежурный. Или не совсем дежурный. В моем представлении.
Ошибка сезона
Мельман, вы ошиблись. Да, я ошибся. Но в отличие от профессора Плейшнера капсулу с ядом глотать не буду и не выброшусь из окна пролета между третьим и четвертым этажом на Blumenstraβe, 9 (Цветочная улица). Нет, воздух свободы не сыграл со мной никакой шутки. Я просто признаю свою ошибку и вот теперь скажу: да, «2 Верник 2» на «Культуре» — отличная программа. Поначалу я недооценил, даже посчитал Верников плохими интервьюерами. Каюсь, был не прав, форма перешла в содержание. К братьям приходят знаковые люди и… таки раскрываются! Разоблачаются. Выкладывают все как на духу. Ну почти все. Так что, Верники, с подходцами вашими вы меня убедили. Один следователь, второй следователь… А получается отличная программа.
Домовой сезона. Тимур Кизяков («Россия 1»)
Он тоже ушел, но со скандалом, финансовым. То ли он украл, то ли у него украли — науке это неизвестно. Может, Тимур вообще чист, как слеза ребенка?! Только была когда-то культовая программа — «Пока все дома» называлась. А теперь «Когда все дома». Всего одно слово изменилось, но, кажется, и суть тоже. Пропал Кизяков в «России», будто канул на дно морское. Хотя человек хороший и делает доброе, нужное для страны дело. Вместе с любимой женой.
Источник
Карельские вести: последние новости
«Мы тебя простили, Вида». Семь причин, почему Франция – Хорватия – это круто Златко Далич: Буду счастлив, если Модрич станет обладателем «Золотого мяча» В Петрозаводске породистые собаки разодрали домашнюю кошку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ35
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ143
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение