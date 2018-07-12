«Галкин и Меньшова колдуют, ворожат»

Телевизионный сезон подошел к концу. Пора в отпуск. Пора дышать свежим воздухом, читать книжки. И не смотреть телевизор! Но работа (любимая работа!) обязывает. Так давайте подведем итоги.

Страсть сезона

Это футбол! Не просто футбол, а чемпионат мира в России. Зрелище неимоверной красоты. Эмоций. Непредсказуемого сюжета. Все то, о чем вы мечтаете, но боитесь спросить. Этот футбол напрочь убил телевизор с его ведущими-марионетками, подвешенными на ниточках, липовыми, подглядывающими ток-шоу, пропагандистской трескотней. Жизнь яркая, неповторимая бьет из ящика негасимым светом… Но осталось всего два дня — и сказка кончится. И как же после этого мы будем смотреть телевизор?

Программа сезона. «Сегодня вечером» (Первый)

Вы можете со мной не согласиться, но, по-моему, Галкин и Меньшова не просто заменили Андрея Малахова в данном формате, но сделали этот формат только лучше. Они умеют создавать атмосферу, да. Колдуют, ворожат, и каждый по-своему. Вот еще ничего не было, вот только люди собрались, но ты видишь, замечаешь (если только хочешь видеть и замечать!), как исподволь, постепенно, не сразу, но создается эта ткань человеческих эмоций, общения, когда всем гостям так комфортно здесь. И хочется говорить, изливать душу… А Максу с Юлией только этого и надо. Ну и нам тоже.

Пшик сезона. Андрей Малахов («Россия 1»)

А сколько было воплей, криков, слез даже по поводу его перехода с одной кнопки на другую! Он и гений чистой красоты, и образец достоинства, и честь телевидения. Да я сам об этом писал! Хотя и предупреждал, что Малахов легко может стать провинциалом, пусть даже в самом хорошем смысле. Ну разве Галкин вам не пример? Андрей не стал хуже, изменился только контекст, антураж. Да и все познается в сравнении. Заменивший его на Первом Дмитрий Борисов (мне так кажется) победил своего учителя, опередил. А Галкин с Меньшовой — см. выше. Малахов ушел в «Россию» как в норку и закопался там. Его почти не слышно и не видно. А жаль…

Уход сезона

Нет, это вовсе не Василий Уткин , изгнанный из Первого, а даже наоборот — Андрей Максимов . Его попросили из любимой программы «Дежурный по стране» («Россия 1»). За что, почему — неизвестно. Ну так бывает: люди долго жили вместе и расстались в один день. У Михаила Жванецкого теперь другой партнер. Тоже, наверное, достойный человек, но без Максимова Жванецкий больше не дежурный. Или не совсем дежурный. В моем представлении.

Ошибка сезона

Мельман, вы ошиблись. Да, я ошибся. Но в отличие от профессора Плейшнера капсулу с ядом глотать не буду и не выброшусь из окна пролета между третьим и четвертым этажом на Blumenstraβe, 9 (Цветочная улица). Нет, воздух свободы не сыграл со мной никакой шутки. Я просто признаю свою ошибку и вот теперь скажу: да, «2 Верник 2» на «Культуре» — отличная программа. Поначалу я недооценил, даже посчитал Верников плохими интервьюерами. Каюсь, был не прав, форма перешла в содержание. К братьям приходят знаковые люди и… таки раскрываются! Разоблачаются. Выкладывают все как на духу. Ну почти все. Так что, Верники, с подходцами вашими вы меня убедили. Один следователь, второй следователь… А получается отличная программа.

Он тоже ушел, но со скандалом, финансовым. То ли он украл, то ли у него украли — науке это неизвестно. Может, Тимур вообще чист, как слеза ребенка?! Только была когда-то культовая программа — «Пока все дома» называлась. А теперь «Когда все дома». Всего одно слово изменилось, но, кажется, и суть тоже. Пропал Кизяков в «России», будто канул на дно морское. Хотя человек хороший и делает доброе, нужное для страны дело. Вместе с любимой женой.

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