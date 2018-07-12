Турнир по скоростной сборке пазлов на время прошел на Велозаводской

В библиотеке № 124, которая расположена на Велозаводской улице, 10 июля прошел первый турнир «Секрет пазла» по скоростной сборке пазлов на время. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

— Основной целью было возрождение семейных настольных игр, повышение интереса к развитию интеллектуально-творческих способностей наших читателей. Среди развивающих игр пазлы занимают почетное место, ведь собирание цветных картинок способствует развитию образного и логического мышления. Пазлы учат правильно воспринимать связь между частью и целым, развивают мелкую моторику. Увлекаясь собиранием картинки, ребенок учится усидчивости и терпению. Поздравляем и победителей, и всех участников с началом пазлотурниров в библиотеке, — отметил Тепляков.

Все участники турнира получили в подарок памятные призы. (еп)