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Турнир по скоростной сборке пазлов на время прошел на Велозаводской
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Турнир по скоростной сборке пазлов на время прошел на Велозаводской 

Управа Южнопортового района 10 часов назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 124, которая расположена на Велозаводской улице, 10 июля прошел первый турнир «Секрет пазла» по скоростной сборке пазлов на время. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Основной целью было возрождение семейных настольных игр, повышение интереса к развитию интеллектуально-творческих способностей наших читателей. Среди развивающих игр пазлы занимают почетное место, ведь собирание цветных картинок способствует развитию образного и логического мышления. Пазлы учат правильно воспринимать связь между частью и целым, развивают мелкую моторику. Увлекаясь собиранием картинки, ребенок учится усидчивости и терпению. Поздравляем и победителей, и всех участников с началом пазлотурниров в библиотеке, — отметил Тепляков.
Все участники турнира получили в подарок памятные призы. (еп)
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