Георгиос Барцокас: У Боста большая мотивация доказать, что он может выступать на самом высоком уровне

О подписании соглашения с американским баскетболистом «Химки» объявили в четверг.

«Химки» подписали американского защитника Ди Боста

«Бост находится в очень хорошем возрасте для баскетболиста, ему всего 28 лет. Он хорошо защищается и отлично играет в нападении. Как разыгрывающий он хорошо умеет развивать и позиционное, и транзитное нападение. У Боста большая мотивация доказать, что он может выступать на самом высоком уровне. Как тренер я много раз встречался с его бывшими командами и даже пытался подписать, когда был в «Барселоне», поэтому я рад, что сейчас у нас появится возможность поработать вместе», — сказал специалист.