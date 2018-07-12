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Георгиос Барцокас: У Боста большая мотивация доказать, что он может выступать на самом высоком уровне
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Георгиос Барцокас: У Боста большая мотивация доказать, что он может выступать на самом высоком уровне 

Советский спорт 10 часов назад
О подписании соглашения с американским баскетболистом «Химки» объявили в четверг.
«Химки» подписали американского защитника Ди Боста
«Бост находится в очень хорошем возрасте для баскетболиста, ему всего 28 лет. Он хорошо защищается и отлично играет в нападении. Как разыгрывающий он хорошо умеет развивать и позиционное, и транзитное нападение. У Боста большая мотивация доказать, что он может выступать на самом высоком уровне. Как тренер я много раз встречался с его бывшими командами и даже пытался подписать, когда был в «Барселоне», поэтому я рад, что сейчас у нас появится возможность поработать вместе», — сказал специалист.
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