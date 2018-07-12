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«Мы тебя простили, Вида». Семь причин, почему Франция — Хорватия — это круто
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«Мы тебя простили, Вида». Семь причин, почему Франция — Хорватия — это круто 

SovSport.Ru 10 часов назад
Фото: SovSport.Ru
1. Такого финала еще не было
Да, хорваты никогда не играли в финале чемпионата мира. Франция же там была дважды, когда в 1998 году разгромила Бразилию (3:0), а в 2006-м Зинедин Зидан боднул головой Марко Матерацци, и французы проиграли по пенальти. То есть финал российского мундиаля будет весьма оригинальным. В нем не оказалось немцев (восемь участий в финалах — четыре победы), бразильцев (7/5), итальянцы (6/4) вообще не прошли отбор, аргентинцам (5/2) сказали «AuRevoir» в 1/8 финала как раз французы… Запасайтесь попкорном, футбольные фанаты, такого шоу вы еще не видели.
2. Мир может узнать нового чемпиона
Раз в 20 лет на чемпионатах мира мы узнаем имя нового триумфатора. 1958 год — Бразилия впервые выиграла золото, 1978 — вива, Аргентина, 1998 — салют, Франция, 2018 — эй, Хорватия, ты на что намекаешь?
Конечно, Россия задолжала хорватам еще в 2007 году, когда им было ничего не нужно в отборочном турнире к Евро. Но они грохнули англичан на «Уэмбли» и вывели сборную под руководством Гуса Хиддинка на чемпионат Европы, где Россия сенсационно пробилась в полуфинал. Вот теперь мы отдаем долги. И кажется, с большими процентами.
3. Хорваты — неубивашки
Классная шутка в твиттере: «В хорватском языке есть четыре времени: прошедшее, настоящее, будущее и дополнительное».
В хорватском языке четыре времени: пришлое, настоящее, будущее и дополнительное.
— Tash Sarkisyan (@Tashevich) 12 июля 2018 г.
Сборная Хорватии рубилась в дополнительное время с Данией в 1/8 финала, которую победила по пенальти. В четвертьфинале со сборной России было то же самое. В полуфинале с Англией, как вы помните, Марио Манджукич классно забил на 109-й минуте. Всякий раз хорваты в плей-офф пропускали первыми, но отыгрывались. При этом сборная Хорватии демонстрирует романтический атакующий футбол. Очень приятно видеть. И хочется знать — реально ли вообще хлопнуть таких хорватов, или они войдут в историю как самые неубиваемые чемпионы?
4. Они уже играли в 1998-м  Да, Франция победила Хорватию в полуфинале домашнего чемпионата мира-1998. Тот матч прошел на «Стад де Франс» в Сен-Дени, собрав 76 000 зрителей. Ну, как наши «Лужники». В тот год у хорватов собралась такая банда, что скорее они считались фаворитами. Судите по именам — Давор Шукер, Роберт Просинечки, Марио Станич, Роберт Ярни, Гора Влаович, Звонимир Бобан, Славен Билич и так далее.
Именно Шукер открыл счет на 46-й минуте. Но всего через минуту французский защитник Лилиан Тюрам сравнял счет, и он же забил решающий гол (2:1) на 70-й минуте. Разочарованию хорватов не было предела. Не просто так сейчас их главный тренер Златко Далич говорит: «Возможно, Бог хотел, чтобы мы ждали 20 лет, и теперь нам снова предоставил этот шанс». Ну а месть — это блюдо, которое подают холодным.
5. Вида извинился
Мы даже не будем повторять, что говорил Домагой Вида после победы над сборной России в четвертьфинале. Но когда он вышел к русской прессе после полуфинала с англичанами, глаза у хорватского защитника были как у кота в мультике «Шрек». Он сильно извинялся, что не хотел никого обидеть, что очень любит русских людей, и каждый в жизни делает ошибки.
Мы не злопамятные — простили. Да и тема уже устарела, хватит мусолить позавчерашние новости. Никто против Хорватии в финале болеть не станет. Welcome, как говорится, рады видеть.
6. Французы как роботы
Сборная Франции с годами мутировала. В середине прошлого века это была веселая команда, играющая в пять форвардов — строго от атаки. Романтичные, как мушкетеры. «Шпаги наголо, дворяне, э-ге-ге!» Но в 1998-м мы уже увидели сборную, где все строго застегнуты на пуговицы. Мы прощали, потому что там было много личностей, включая великого Зинедина Зидана. Но теперь-то кого выделить? При этом сборная Франции стала очень атлетичной, с высоким прессингом, довела свои действия до автоматизма. Вспомните, как эта команда уработала веселую Бельгию. Особой души в игре французов нет, все подчинено результату. Но интересно, пустят ли хорваты этот поезд с рельсов?
7. Россия может проиграть чемпиону мира
Вообще можно найти кучу причин, почему Франция — Хорватия — это круто. Например, Мбаппе — это новый Пеле. Дидье Дешам может стать вторым в истории человеком, кто брал золото чемпионата мира сначала как капитан своей сборной, а потом и как главный тренер. Трогательная история Луки Модрича — когда ему было шесть лет, застрелили его дедушку. Семья беженцев, жили в военной зоне. Лука рос под грохот канонады, но мечтал играть в футбол, хотя тренеры говорили, что он для этого слишком слабый и тихий. И вот Модрич вывел свою команду в финал. И если там хорваты победят, то мы в России скажем: «А у нас сборная тоже крутая! Проиграла по пенальти только будущему чемпиону мира!»
А так, кто бы ни играл, финал в «Лужниках» — это вообще круто. Безумно жаль, что мундиаль заканчивается! Можно продлить? Еще один месяц, а?
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