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«Бавария» повесила ценник на Видаля
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«Бавария» повесила ценник на Видаля 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Хавбек «Баварии» Артуро Видаль близок к уходу из клуба.
Как сообщает английская пресса, в услугах чилийца заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и «Челси».
Отмечается, что «Бавария» хочет выручить с продажи игрока 60 миллионов евро.
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