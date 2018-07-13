Ещё
«Бавария» повесила ценник на Видаля
Далее:
Читайте также:
Найти
ЧМ по футболу 2018
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Легкая атлетика
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Биатлон
Волейбол
Гандбол
Лыжный спорт
Видео
Фото
Статьи
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
«Бавария» повесила ценник на Видаля
Soccer News
2 часа назад
Комментарии
Фото:
Soccer News
Хавбек «Баварии»
Артуро Видаль
близок к уходу из клуба.
Как сообщает английская пресса, в услугах чилийца заинтересованы
"Манчестер Юнайтед"
и «Челси».
Отмечается, что «Бавария» хочет выручить с продажи игрока 60 миллионов евро.
Читать ещё •••
Soccer News: последние новости
Модрич поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018
Nike прогнозирует победу сборной Франции на ЧМ-2018
Марио Фернандес установил рекорд сборной России
Комментарии
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»
130
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ
64
Мутко попал в немилость ФИФА
37
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ
24
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей
Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018
Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018
Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол
ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол
ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
Экономика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение