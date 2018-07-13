«Бавария» повесила ценник на Видаля

Хавбек «Баварии» Артуро Видаль близок к уходу из клуба.

Как сообщает английская пресса, в услугах чилийца заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и «Челси».

Отмечается, что «Бавария» хочет выручить с продажи игрока 60 миллионов евро.