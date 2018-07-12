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Памела Андерсон помолвлена с красавчиком-футболистом
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Памела Андерсон помолвлена с красавчиком-футболистом 

WDay.ru 9 часов назад
Фото: WDay.ru
Актриса собирается замуж за французского футболиста, который в это воскресенье поборется за звание чемпиона мира.
Вот так бывает: скрываешь, скрываешь свои чувства, стараясь сберечь личное счастье, а потом наступает он — чемпионат мира по футболу, и все тайное становится явным. Ведь невозможно скрыться от фотографов и от глаз миллионов зрителей по всей планете, когда ты болеешь за своего любимого на трибуне стадиона! Это и произошло с Памелой Андерсон: голливудская дива прилетела в Санкт-Петербург на полуфинал, чтобы лично поддержать бойфренда Адиля Рами, который сражается за «синих». Так широкой общественности и стало известно об их романе.
Но это еще не все: Адиль-то оказался Памеле вовсе не уже бойфрендом, а женихом. И этому есть весомые доказательства.
Посылая воздушные поцелуи любимому, Памела Андерсон засветила колечко
Внимательные фанаты успели проследить не только за потрясающими атаками и контратаками французов на поле, но и за волшебной красоты кольцом на пальце актрисы. Усыпанное, насколько можно разглядеть с расстояния VIP-ложи, бриллиантами, да еще и на безымянном пальце правой руки. Такое может быть только помолвочным. А значит, дело идет к свадьбе. На свое обручение Памела намекала и сама, признаваясь в интервью The Sun, насколько сильны ее чувства к Адилю: «Он фантастический. Я люблю его, разумеется. Надо быть смелыми и наслаждаться моментами!»
Беги, Памела, беги! Как фигура блондинки изменила мир  Ну, а нам остается только порадоваться, что Андерсон успешно получила паспорт болельщика (без которого на крутые стадионы во время нашего мундиаля не пустят ни одну звезду) и имеет возможность поддержать его вживую, а не у экрана телевизора.
Вопрос ребром. Достойный ли жених?
Адиль Рами, прямо скажем, не Криштиану Роналду или Лионель Месси и даже не нападающий французов Антуан Гризманн, входящий в список самых сексуальных и знаменитых футболистов мира. Узнало о нем большинство поклонников этой игры все же благоря связи с Памелой. А значит, не лишним будет посмотреть, какие спортивные заслуги на счету парня. А они есть.
Вот он, Адиль Рами. Хорош?
К 32 годам защитник французского ФК «Олимпик Марсель» успел завоевать немало весомых наград — стать чемпионом и обладателем Кубка Франции (когда выступал в «Лилле»), выиграть Лигу Европы (это случилось с испанской «Севильей»), но главное, два года назад он завоевал серебро на Евро-2016, где взять главный приз ему помешал дружина Криштиану. И вот теперь — не без поддержки любимой — у него появился реальный шанс в это воскресенье, 15 июля, перещеголять и Роналду, и Месси, а именно завоевать главный футбольный трофей планеты — Кубок чемпионата мира, которого у них нет. В заключительном матче его сборная сразится с хорватами — Андерсон наверняка к финалу готова!
Георгий Черданцев: «Где познакомиться? На стадионе!»
Найти футболиста: где встретить главных звезд чемпионата мира
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