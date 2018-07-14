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Трезеге: Россия показала образцовый пример в плане организации ЧМ-2018
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Трезеге: Россия показала образцовый пример в плане организации ЧМ-2018 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия великолепно организовала чемпионат мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге.
"До окончания чемпионата мира по футболу остаются считанные дни, и мне хотелось бы отметить, что Россия прекрасно справилась с проведением мирового футбольного первенства, — отметил Трезеге. — За время проведения чемпионата мира я не услышал ни одного негативного отзыва. Атмосфера, безопасность, логистика и поистине теплый прием стали основой успешной организации мирового футбольного праздника. Я с уверенностью могу сказать, что это был не только самый успешный чемпионат мира, но и образцовый пример в плане организации мировых футбольных первенств".
В матче за третье место сборная Бельгии встретится с командой Англии. Игра пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, начало — 17:00 мск. Финальный матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии, состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве (18:00).
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