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Главный редактор «Коммерсанта» подтвердил уход с поста
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Главный редактор «Коммерсанта» подтвердил уход с поста 

Rambler News Service 9 часов назад
Главный редактор газеты «Коммерсант» Сергей Яковлев покидает свой пост. Об этом RNS сообщил сам Яковлев.
«Да, ухожу», — ответил Яковлев на вопрос об уходе с должности главного редактора.
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