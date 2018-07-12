Бережков, которого преследовали по обвинениям в хищениях, занял пост в ФХРБ

Владимир Бережков назначен спортивным директором Федерации хоккея Белоруссии, сообщает «Прессбол». Ранее этот пост занимал Владислав Клочков

В апреле 2014 года Бережков стал генеральным менеджером минского «Динамо», но в августе следующего года был заключен под стражу по подозрению в хищении средств. Бережков был выпущен на свободу в апреле 2016 года, после чего занял пост заместителя председателя Федерации хоккея Белоруссии, но не принимал участия в заседаниях организации.