Бережков, которого преследовали по обвинениям в хищениях, занял пост в ФХРБ 

Владимир Бережков назначен спортивным директором Федерации хоккея Белоруссии, сообщает «Прессбол». Ранее этот пост занимал Владислав Клочков.
В апреле 2014 года Бережков стал генеральным менеджером минского «Динамо», но в августе следующего года был заключен под стражу по подозрению в хищении средств. Бережков был выпущен на свободу в апреле 2016 года, после чего занял пост заместителя председателя Федерации хоккея Белоруссии, но не принимал участия в заседаниях организации.
Сборная Белоруссии по итогам ЧМ-2018 покинула элитный дивизион чемпионатов мира — команда не набрала ни одного очка. Минское «Динамо» не попало в плей-офф КХЛ. Команда за десять лет в КХЛ четыре раза выходила в плей-офф. Ранее Семен Шапиро покинул пост председателя ФХРБ..