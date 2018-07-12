Памела Андерсон из Питера поприветствовала поклонников по-русски

Звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон прилетела в Санкт-Петербург на матч Франция-Бельгия, чтобы оказать поддержку своему возлюбленному — футболисту Адилю Рами . Поклонники были приятно удивлены тем, что звезда решила порадовать россиян и сообщила о своих впечатлениях на русском языке.

51-летняя звезда Памела Андерсон почтила Россию своим присутствием, прилетев в Санкт-Петербург на матч полуфинала мундиаля Бельгия-Франция. Как известно, возлюбленный кинодивы — 32-летний защитник сборной Франции Адиль Рами, и поболеть за своего жениха Памела решила прямо с трибун. Любопытно, что во время приезда звезда решила также порадовать и своих русскоязычных поклонников и незамедлительно сообщила о своем прибытии в страну.

Знойная блондинка поведала, что встречает прекрасное утро в Санкт-Петербурге и намерена поддерживать Францию, за которую выступает ее любимый мужчина. Также актриса поделилась своим предвкушением относительно предстоящего матча в Северной столице. «Я чувствую себя маленькой девочкой!», — воскликнула звезда, завершая свою краткую и трогательную речь. И немаловажно, что все это Памела написала по-русски! Растроганные обыватели высоко оценили жест голливудской актрисы и модели, не смутило публику и то, что звезде пришлось прибегнуть за помощью к переводчику, и получившуюся речь было трудно понять. «Памела, добро пожаловать в Питер! Спасибо, что уважили русской речью!» «Что на русском — это круто! Приятно видеть!» «Как мило! Приятно, что вы старались» «Добро пожаловать! Спасибо за надпись на русском»

К слову, почитатели пришли к выводу, что их любимица отлично выглядит. А ведь еще совсем недавно публика с ажиотажем обсуждала внешность кинодивы без макияжа, удивляясь, каким возрастным изменениям подверглось лицо Памелы.