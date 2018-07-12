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Что такое вайфареры?
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Что такое вайфареры? 

Я Покупаю 9 часов назад
Фото: Я Покупаю
Вайфа́реры (от англ. wayfarer — «путник») — универсальная форма очков культовой марки Ray Ban. Эти очки появились позже авиаторов, но сейчас не менее популярны. Обе модели подходят практически всем вне зависимости от пола, возраста и формы лица. Оправа может быть из металла или пластика самых разных оттенков.
Своей невероятной популярностью «очки путника» обязаны не только Рэймонду Стеджману (он разработал оригинальный дизайн), но и Голливуду. Всего за пять лет (1982–1987) очки Ray Ban засветились в 60 кинопроектах и шоу в качестве плейсмента (скрытой рекламы), но главное — в фильме, сделавшим звездой Тома Круза, — «Рискованный бизнес». С тех пор удачная модель Ray Ban заняла свое место в истории моды.
Практически любая знаменитость может похвастаться фото в вайфарерах. В списке тех, кому подошла эта универсальная оправа, есть Джон Кеннеди, Майкл Джексон, Натали Портман, Леонардо Ди Каприо, Джуд Лоу, Бейонсе, Пэрис Хилтон и Кейт Миддлтон.
Майкл Джексон
Кейт Миддлтон
Пенелопа Крус
Джуд Лоу  Как подбирать очки Warfarer
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