Писарь и другие самые «теплые места» в Советской армии

Перечень основных «теплых мест» для советских срочников известен каждому, кто служил. Те, кто занимал подобные должности, носили ту же форму, что и остальные военнослужащие, но находились как бы вне армейского социума.

«Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной…»

«Блатные» должности для солдат и сержантов срочной службы как в Советской, так и в современной Российской армии тем и привлекательны, что позволяют держаться поодаль, а то и вовсе обособленно от армейской муштры. В армии вообще ценится любое умение, из которого можно извлечь практическую пользу. Писари, повара, каптерщики, банщики и иже с ними не ходят в наряды, не ездят на стрельбы и их не гоняют строем.

Штабные писари, посыльные (да и большинство остальных «блатных»), как правило, в казарме не ночуют — у них есть свой закуток по месту работы, чтобы быть всегда под рукой у начальства. Писари занимаются составлением разного рода расписаний, планов, конспектов, рапортов. Всегда в тепле, на обед — в столовую, и не вместе со всеми, строем, а когда писарь сам соизволит (или командир отпустит). К тому же информированы писари были гораздо лучше других солдат. За определенную мзду писарь мог, к примеру, внести изменения в список военнослужащих, массово переводимых в ту или иную часть, о жестких порядках в которой все были наслышаны.

Каптер — армейский Плюшкин

Одна из самых «блатных» «внутриротных» должностей — каптерщик. Он вроде бы всегда в казарме и одновременно вне распорядка, ему подчинены остальные военнослужащие-срочники. В его ведении форма, сапоги, белье и всякая необходимая каждому солдату мелочь — гуталин, пуговицы, полотенца… У каптера также хранятся дембельские «парадки». От каптерщика, к примеру, зависит, кому какую сменку дать перед походом в баню (может подсунуть и драные, без пуговиц, кальсоны). У него в ротной «святая святых» — в каптерке — собираются «деды» (да и сам каптер чаще всего старослужащий), чтобы выпить-покурить. Раз в неделю каптер носит белье в прачечную. Но сам не утруждается, берет дневальных, которые тянут громадные тюки, а армейский Плюшкин важно шествует сзади, поигрывая связкой ключей. Часто должность каптерщика продается сменщику за определенную сумму.

Те, которые всегда при еде Советский солдат постоянно голоден. Поэтому места на кухне и в столовой (хлеборезы, повара) по определению считались «блатными». Хлеборез и повар всегда при продуктах и могут приготовить для себя что-то вкусненькое, не для общего котла. Их никто не трогает, и поэтому настоящей армейской службы такие воины практически не видят, она их не касается. Когда из «духов» переводят в «черпаки», кухонных работников «метят» не ремнем, как всех остальных, а поварским черпаком.

Почтальон

Еще одна «блатная» должность для солдата-срочника — на «гражданку» можно ходить сколько угодно. По правилам почтальону полагались два выхода в город в неделю. Но обычно начальство выписывало почтарю доверенность с непроставленной датой — ходи сколько хочешь! Причину на КПП можно было придумать любую: необходимость доставить срочную депешу или забрать опять-таки крайне важную командирскую корреспонденцию.

Солдатские письма, брошенные в ящик возле штаба, как правило, перлюстрировались особым отделом части, поэтому почтальона часто просили бросить заветный конвертик в городе. А из города армейский почтальон возвращался с сумкой, доверху наполненной всякой всячиной, в том числе сладостями. Иногда «деды» поручали почтарю пронести с воли и «пузырь».

Видишь свинарей? И я не вижу. А они есть

Возможностей для избавления от несения обычной армейской службы в советских войсках было множество. К примеру, командир мог сколотить из умельцев-строителей бригаду и посылать ее на многочисленные гражданские шабашки. Доход, разумеется, клал себе в карман. Строители в свою очередь помимо освобождения от службы получали возможность относительно неплохо питаться вне части и загонять на сторону что-либо из стройматериалов. Они всегда были при деньгах.