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Гудачек будет играть в шлеме с изображением Гашека, Ружички и Радивоевича
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Гудачек будет играть в шлеме с изображением Гашека, Ружички и Радивоевича 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Московский «Спартак» продемонстрировал шлем словацкого голкипера Юлиуса Гудачека. На нём изображены соотечественники Гудачека Бранко Радивоевич и Штефан Ружичка, а также чешский вратарь Доминик Гашек, ставший олимпийским чемпионом в 1998 году.
Фотографии шлема доступны на официальной странице ХК «Спартак» в «Твиттере». Радивоевич защищал цвета «Спартака» с 2008 по 2011 год, а также в сезоне-2012/13. Ружичка выступал за столичный клуб с 2008 по 2013 год. Гудачек присоединился к московской команде в мае 2018 года. В минувшем сезоне он защищал цвета череповецкой «Северстали».
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