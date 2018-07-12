На площадке adidas Creators Base пройдёт последний футбольный уик-енд

В пятницу, 13 июля, базу adidas посетит звезда футбола, нападающий Лукас Подольски , который в 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной Германии. Сегодня Подольски выступает за японский «Виссел Кобе». В 15:00 гости adidas Creators Base смогут задать вопросы футболисту, после чего состоится автограф-сессия.

В субботу площадка работать не будет, а в воскресенье, 15 июля, в 18:00 на базе начнётся трансляция финального матча чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными Франции и Хорватии. Кульминацией футбольного праздника, который за последний месяц объединил всю страну, станет масштабная вечеринка. Площадка adidas Creators Base находится в Музее Москвы (Зубовский бульвар, 2, строение 2). Время работы: ежедневно с 12:00 до 22:00. Вход на площадку с 14 лет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Лица моложе 14 лет допускаются в сопровождении родителей.

Зарегистрироваться на мероприятия, узнать расписание и подробную информацию можно здесь. Статьи по теме adidas представил лимитированную коллекцию футболок «Играем за вас» La Liga открыла интерактивную площадку в ГУМе На время чемпионата мира по футболу в Москве откроется Copa90 Clubhouse Где смотреть футбол в Москве: 9 мест

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