Ещё
На площадке adidas Creators Base пройдёт последний футбольный уик-енд
Далее:
Читайте также:
Ещё

На площадке adidas Creators Base пройдёт последний футбольный уик-енд 

The Challenger 8 часов назад
Фото: The Challenger
В пятницу, 13 июля, базу adidas посетит звезда футбола, нападающий Лукас Подольски, который в 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной Германии. Сегодня Подольски выступает за японский «Виссел Кобе». В 15:00 гости adidas Creators Base смогут задать вопросы футболисту, после чего состоится автограф-сессия.
В субботу площадка работать не будет, а в воскресенье, 15 июля, в 18:00 на базе начнётся трансляция финального матча чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными Франции и Хорватии. Кульминацией футбольного праздника, который за последний месяц объединил всю страну, станет масштабная вечеринка. Площадка adidas Creators Base находится в Музее Москвы (Зубовский бульвар, 2, строение 2). Время работы: ежедневно с 12:00 до 22:00. Вход на площадку с 14 лет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Лица моложе 14 лет допускаются в сопровождении родителей.
Зарегистрироваться на мероприятия, узнать расписание и подробную информацию можно здесь. Статьи по теме adidas представил лимитированную коллекцию футболок «Играем за вас» La Liga открыла интерактивную площадку в ГУМе На время чемпионата мира по футболу в Москве откроется Copa90 Clubhouse Где смотреть футбол в Москве: 9 мест
Запись «На площадке adidas Creators Base пройдёт последний футбольный уик-енд» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
Aqua Minerale Active снова станет официальным партнёром крупнейших беговых марафонов Топ-10 профессий в индустрии экстрима: путешествуй, катайся и зарабатывай adidas представил лимитированную коллекцию футболок «Играем за вас»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ35
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ143
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение