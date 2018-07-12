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Златко Далич: Буду счастлив, если Модрич станет обладателем «Золотого мяча»
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Златко Далич: Буду счастлив, если Модрич станет обладателем «Золотого мяча» 

SovSport.Ru 8 часов назад
Фото: SovSport.Ru
— Мы победили, потому что были лучше во втором тайме и в дополнительное время. У нас была дополнительная мотивация. Английская пресса не была особо уважительна к нам, хотя мы этого заслуживаем. Просто посмотрите, как играют наши футболисты. Может, одним из мотивов для них был «Чтобы выйти в финал, мы должны осчастливить себя и всю страну».
Чем больше мы играем, тем лучше становимся. Я не боюсь того, что будет в воскресенье. Может, мы будем единственной командой, которая проведет восемь матчей на турнире. Думаю, в финале мы будем максимально мотивированы и сильны.
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— Какие тренеры повлияли на вас?
— Обязательно скажу о Чиро Блажевиче. Я имел честь учиться у него и мне всегда хотелось его превзойти. Я работал с десятью тренерами, когда был футболистом. Я узнавал много нового каждую тренировку, записывал все самое важное и с годами выработал свой подход к футболу. Приятно учиться у других и добавлять в итоге что-то свое. Я благодарен каждому тренеру, кого мне довелось слушать.
— Почему хорватских тренеров нет в европейских топ-клубах?
— Мне не хотелось оставаться средним тренером и всю жизнь работать в хорватском футболе. Но ждать шанса тоже не хотел, поэтому уехал на Ближний Восток. К сожалению, хорватских тренеров в Европе недооценивают, хотя они способны показывать достойные результаты. Если бы я возглавил «Реал» или «Барселону», то смог бы добиться с ними больших результатов. Хочу доказать, что в Хорватии сильные тренеры.
В Азии я профессионально вырос, заслужил имя и авторитет, я работал там с большими клубами и добился высоких результатов. Когда мне предложили возглавить сборную Хорватии, я ни секунды не сомневался. Мне, в отличие от разных европейских тренеров, никто не преподносит на блюдечке большие команды только потому, что они в прошлом были великими футболистами.
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— В марте в товарищеском матче вы проиграли Перу (0:2). Как это повлияло на прогресс команды?
— Это был отличный опыт, все совершают ошибки. После того поражения о нас много судачили, но я попросил это прекратить. Мы пообщались с футболистами, я попросил их изменить отношение к футболу. Только так мы должны были действовать, чтобы выйти из группы. Тот разговор нам помог. Теперь мы в финале.
— Лука Модрич играет так, словно вот-вот получит «Золотой мяч».
— Я буду счастлив, если Лука возьмет эту награду. В клубной карьере он добился абсолютно всего, но никак не может взять титул со сборной. Думаю, своей игрой он заслужил победу на ЧМ.
Иван Перишич находится в сказочной форме.
— Он уверен в каждом своем движении. Сейчас Иван выглядит потрясающе. Раньше он не был столь ярок в атаке, потому что его перегружали работой в обороне. Он даже к воротам соперника бежал с грустным лицом. Сейчас Перишич — самый настоящий и правильный. Он сейчас самая лучшая версия себя.
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— Уже понимаете, кто выйдет в старте?
— Я пока не уверен, что все до конца здоровы. Пока не могу сказать, кто сыграет с первых минут. Давайте пока не говорить об этом. У нас 22 прекрасных футболиста, и кого бы я не выпустил, я не ошибусь с выбором. Потому что они не подведут.
— Что скажете о будущем сопернике — сборной Франции?
— Это финал, в нем встретятся две лучшие команды мира. Франция полностью соответствует всем своим заслугам. Это будет тяжелый, сложнейший матч. Французы показали, на что способны и как бывают опасны. Мы должны быть осторожны, важно максимально контролировать их действия и не допускать контратак.
— Вас ждет тренерская дуэль с Дидье Дешамом.
— Он отличный специалист, у него есть свой стиль. Дешам последователен в своем развитии. Дидье был отличным футболистом, для меня большая честь по-тренерски сразиться с таким человеком. Но, надеюсь, он больше не станет чемпионом мира.
— Хорватия три раза проигрывала Франции.
— Я всегда смотрю на итоговый исход. Что было до этого момента, мне все равно.
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