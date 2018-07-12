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«Сокол» готовится сыграть стартовый матч
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«Сокол» готовится сыграть стартовый матч 

САРАТОВ24 8 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Футболисты саратовского «Сокола» провели заключительный контрольный матч перед стартом очередного Первенства Профессиональной футбольной лиги. Соперником волжан стал клуб «Сызрань-2003». Игра проходила в Балакове. По взаимной договоренности команд матч проходил в закрытом режиме. Никаких фото и видеоотчетов. Кроме того, на официальном сайте саратовского клуба даже не напечатали составы играющих клубов. К слову поединок закончился при нулях на табло.
Теперь саратовцы готовятся уже к официальной встрече. На следующей неделе «Сокол» сыграет с «Динамо-Брянск». Мтач пройдет на стадионе «Локомотив». В пресс-службе клуба отметили, что реализация билетов на игру откроется за несколько часов до стартового свистка. Квитки можно будет приобрести у Южных ворот стадиона (пересечение улиц Аткарская и Слонова). Это связано со строительными работами. Стоимость билетов 100 рублей.
Кстати, накануне «Сокол» подписал очередных новичков. Ими стали полузащитник Денис Анисимов и нападающий Федор Дворников.
Денис Анисимов, 23.02.1996 г.р. Полузащитник.
Начинал карьеру в СДЮШОР «Сокол», после чего перебрался в школу московского «Локомотива». За молодежку железнодорожников выступал три сезона — с 2014 по 2016гг., далее был подольский «Витязь» (2016-17) и «Локомотив-Казанка» (2017-18). Всего на его счету 19 мячей в 116 матчах первенства и 2 матча Кубка России.
Федор Дворников, 28.12.1992 г.р. Нападающий.
Воспитанник столичной СДЮШОР-44 «Красногвардеец», начинал выступать в молодежке «Ростова» (2011-12), далее перешел в «Биолог-Новокубанск» (2014-15), потом в «Химки» (2015-17) и в «Динамо-СПб» (2018). Всего провел 94 матча первенства, в которых отличился 20 раз и 8 матчей Кубка России (2 мяча).
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