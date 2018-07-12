Лёгкой прогулки не ожидается

UFC FIGHT NIGHT 133 В конце этой недели пройдёт турнир UFC Fight Night 133, в главном бою которого бывший чемпион в тяжёлом весе бразилец Джуниор дос Сантос протестирует дебютанта промоушена болгарина Благоя Иванова. Кроме того, в дело вернётся экс-претендент на титул в полулёгком дивизионе американец Чед Мендес, который встретится с соотечественником Майлзом Джури. Оба эти поединка как, впрочем, и всё шоу, не самые ожидаемые и примечательные, но определённый интерес есть, поэтому обсудим их подробнее.

Майлз «Fury» Джури (17-2) — vs — Чед «Money» Мендес (17-4)

Поединок в полулёгком весе — до 66 кг У Чеда Мендеса, которого Жозе Алдо во времена своего чемпионства называл принцем дивизиона, в последние годы дела идут не лучшим образом. Начиная с 2014-го года Мендес дрался четыре раза и заработал статистику 1-3, что, разумеется, не может радовать человека, некогда стремящегося и желавшего завладеть чемпионским поясом.

Хотя соперники у Чеда были очень серьёзные, и это нельзя не учитывать. Четыре года назад Мендес проиграл Жозе Алдо (UD 5), упустив вторую возможность взять титул, затем в 2015-м быстро расправился с Рикардо Ламасом (ТКО 1), после чего в том же году в третий раз сражался за пояс, пускай и с приставкой «временный», но оказался разгромлен Конором Макгрегором (ТКО 2). В 2015-м Чед вышел в клетку ещё раз, но вновь неудачно, поскольку его финишировал Фрэнки Эдгар (КО 1).

На этом неприятности для Чеда не закончились — в июне 2016-го было объявлено, что Мендес провалил внеконкурсный допинг-тест и дисквалифицирован на два года. В эти выходные бывший претендент на титул в 66 кг возвращается, но ситуация изменилась, и на первый план в полулёгком весе вышли новые лица, расстановка сил уже иная.

Чед Мендес

Чеду 33 года, что не так много и, вроде бы, время впереди ещё есть. Но как бы он не начал сдавать, так как в последних выступлениях получил много урона, плюс не имел бойцовской практики с декабря 2015-го.

Джури бьётся в UFC с 2012-го, выступал в лёгком весе, но в декабре 2015-го спустился на категорию ниже, где провёл два боя, выиграв в каждом из них: у Майка Де Ла Торре (ТКО 1) и Рика Гленна (UD 3). Таким образом, были закрыты два фиаско подряд, которые Майлз потерпел в лёгком весе от Дональда Серроне (UD 3) и Чарльза Оливейры (SBM 1). Джури звёзд с неба не хватает, являясь середняком и находясь на 12-й строчке рейтинга, но ему 29 лет, и он на ходу.

Непростой поединок в плане прогнозирования. Если судить в целом, то Чед выше классом, опытнее, трижды претендовал на титул, но большой вопрос, в каких кондициях он выйдет после простоя более двух лет. Также настораживает, что с учётом двух крайних он схваток трижды оказывался в КО/ТКО. Джури не претендует и маловероятно, что сможет в будущем претендовать на самые высокие места, но не имел длительного перерыва в выступлениях, не пробитый, ведь его ни разу не финишировали ударами.

Чед — борец-вольник по базе, атлетичен, обладает взрывными качествами и мощными ударами. Переводит в партер через проходы в ноги либо амплитудными бросками, зрелищно поднимая оппонентов и обрушивая на настил. В стойке работает чаще всего хуками с обеих рук, а также использует правый апперкот и оверхенд. Умело сокращает дистанцию и миксует удары с тэйкдаунами.

Майлз Джури

Майлз — универсал и действует в зависимости от ситуации. В стойке много двигается, в большинстве случаев старается не лезть в размены, набирая очки. Он лёгок на ногах, выбрасывает много джебов и сдвоенных прямых, добавляя боковые. Джури часто пробивает ногами по этажам. Неплохо борется, а в партер переводит, в основном выполняя проходы в ноги. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и пять побед «сабмишенами».

Джури вряд ли захочет бороться с Чедом и, скорее, попробует переиграть в стойке с дальней дистанции, постоянно перемещаясь на ногах. Майлзу может помочь то, что он больше Мендеса: выше на 12 см и на 17 см превосходит в длине рук. Чед уже неоднократно имел дело с более рослыми оппонентами, но сумеет ли Мендес, учитывая последние события в его карьере, столь же эффективно выходить на нужную дистанцию, дабы попадать увесистыми ударами?

Переводы вниз в исполнении Чеда возможны, но присутствуют определённые сомнения, так как соперник габаритнее и сам неплохо борется. Да и непонятно, насколько Мендес сейчас готов функционально?

Если бы заранее знать, что Чед гарантированно предстанет в хорошей форме, то, пожалуй, он смотрелся бы предпочтительнее. Но на данный момент многое против него, поэтому кажется, что у Майлза немного больше шансов.

Прогноз: Джури решением

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Джуниор «Cigano» дос Сантос (18-5) — vs — Благой «Bagata» Иванов (16-1)

Поединок в тяжёлом весе — до 120 кг В апреле этого года стало известно, что болгарский боец ММА Благой Иванов подписал контракт с UFC. Кто-то скажет, что грандиозным событием это, безусловно, не является. Дескать, ничего особенного, а сам Иванов — не того полёта птица, чтобы его переход в сильнейшую лигу мира производил существенный резонанс.

С подобным ходом мыслей вполне можно согласиться, но всё-таки руководство UFC решило чуть приукрасить всю эту ситуацию и сходу поставило болгарина в мэйн-ивент. И пускай это не номерной турнир, но всё же привлекает уже немного больше внимания, особенно если учесть, что биться против Иванова выйдет бывший лидер тяжёлого веса Джуниор дос Сантос.

Благой Иванов

Благой выступает в смешанных единоборствах с октября 2007-го года. Четыре из первых пяти поединков провёл в родной стране в организациях вроде Real Pain Challenge. Позже дрался на турнирах Bellator, где дошёл до финала 10-го сезона Гран-при в тяжёлом весе, но уступил во 2-м раунде удушающим приёмом россиянину Александру Волкову , потерпев первое и пока единственное поражение в карьере.

В 2015-м подписал контракт с WSOF (World Series of Fighting) и уже в первом поединке выиграл пояс, одолев Смеалинью Раму удушением во 2-й пятиминутке. Благой отстоял титул четыре раза, одолев в числе прочих экс-бойца UFC Шона Джордана ТКО в стартовом раунде.

Последнюю защиту болгарин провёл в конце прошлого года, победив Кайо Аленкара единогласным решением. Интересно то, что против Аленкара Иванов защищал пояс, будучи спортсменом уже другой организации, так как к тому моменту WSOF трансформировалась в PFL (Professional Fighters League).

Джуниор дос Сантос

И ещё несколько слов про Благоя, безотносительно к его боям в ММА, но требующим обязательного упоминания. Являясь базовым самбистом и чемпионом мира и Европы, Иванов выигрывал у Фёдора Емельяненко в полуфинале мирового первенства по боевому самбо.

А в 2012-м в одном из ночных клубов Софии Благой получил тяжелейшее ранение ножом в сердце, находился на грани жизни и смерти, проведя в коме в общей сложности 86 дней, но выкарабкался, восстановился и вернулся в спорт, а теперь и вовсе выступит на самом высоком уровне.

Дос Сантос возвращается в строй после провальной попытки вернуть чемпионский пояс, когда весной 2017-го на UFC 211 бразилец ушёл в ТКО уже в 1-м раунде стараниями на тот момент обладателя титула Стипе Миочича . Который, как известно, недавно слетел с трона, уступив место Даниэлю Кормье.

Джуниор должен был биться против Фрэнсиса Энганну в рамках UFC 215 осенью прошлого года, однако его сняли с карда из-за проваленного теста на допинг. Но разбирательство USADA в итоге выявило, что запрещённое вещество находилось в составе аптечной добавки, поэтому срок дисквалификации составил шесть месяцев.

Ни для кого не секрет, что бразилец давно уже не тот. Иной раз заглядываешь в его послужной список и видишь, что чемпионство «Цыгана» приходилось на 2011-2012-й годы, а такое впечатление, что минуло уже лет 10. С тех пор в королевской категории произошла уйма событий, а на её вершине находится уже 4-й чемпион с того момента, как Дос Сантос в декабре 2012-го проиграл титул Кейну Веласкесу.

Едва ли 34-летний Джуниор восстановит былые кондиции, поэтому с большей долей вероятности можно сказать, что лучшие его годы и самые большие свершения в спорте остались позади. И всё же бразилец пока сохраняет место в первой 10-ке, хотя располагается уже на 8-й позиции. Вместе с тем, автору, как и, наверняка, ещё многим хочется увидеть «Цыгана» в клетке и наблюдать его выступления, ведь не покидает ощущение, что Дос Сантос ещё способен себя достойно проявлять, пусть планка и снизилась по сравнению с былыми временами.

Джуниор полагается в основном на боксёрские навыки. Он обычно выбрасывает джебы в голову и корпус, левый крюк в голову, правый прямой в голову и корпус, правый оверхенд. В последние годы старается переигрывать с дальней дистанции, работая на набор очков.

Прежний Джуниор набирал очки, но находил момент и начинал хладнокровно расстреливать визави. Сегодняшний Дос Сантос в сравнении с собой пяти-шестилетней давности куда менее мобилен на ногах, сильно потрёпан, так как трижды проигрывал ТКО. Нет былой ярости, огня в глазах, что были прежде. В последний раз бразилец добыл досрочную победу в 2013-м, когда вырубил Марка Ханта

Иванов, как вы уже поняли, самбист. Левша. Много действует в стойке и не делает ставку только лишь на борьбу и «сабмишены». Благоя не назвать технарём, но он может опасно работать комбинациями из боковых, свингов или связкой правый прямой — левый хук, подключает колени в клинче. Часто атакует в движении на шагах и кидает размашистые удары.

Может прессинговать, но если идут на него, то нередко встречает правым сбоку или бьёт левый прямой на отходе. Если говорить про прошлую оппозицию, то её уровень у Иванова не сравним с теми, кому противостоял Дос Сантос. И большой вопрос, что продемонстрирует Иванов, встретившись с экс-чемпионом UFC, пускай и находящимся на спаде.

У бразильца защита от тэйкдаунов — 80%, а в последний раз он дрался с борцом в 2014-м — в первом бою с Миочичем, и тогда лишь 1 из 18 попыток тэйкдаунов Стипе увенчалась успехом. Скорее всего, Благой в какой-то момент попробует побороться, но предположительно «Цыган» не даст себя свалить. Джуниор превосходит болгарина в габаритах: выше на 13 см и на 11 см длиннее руки, что, вероятно, также поможет защищаться от тэйкдаунов.

И Дос Сантос, и Благой в последний раз проходили дистанцию в 25 минут два года назад. Бразилец выглядел свежее, тогда как болгарин, казалось, заметно подустал.

Преимущество в антропометрии и конкретно в длине рук должны помочь Дос Сантосу эффективно использовать джебы, удерживая более медленного противника на дальней дистанции. В нужный момент подключая и удары с правой. Как, например, было с Беном Ротуэллом.

Выходит, лёгкой прогулки для Дос Сантоса не ожидается. В прошлых боях он принял много ущерба. Поэтому, если Иванов сможет плотно зацепить, то у Джуниора могут и проблемы возникнуть. Не исключено. Но по совокупности всех факторов фаворитом выглядит бразилец. В последние годы «Цыган» никого не финишировал, но, пожалуй, захочет изменить эту тенденцию.

Прогноз: Дос Сантос ТКО СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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