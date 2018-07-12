«Чикаго» обменял контракт 3-кратного обладателя Кубка Стэнли Госсы и разгрузил «платежку»

«Аризона Койотс» приобрела у «Чикаго Блэкхокс» контракт словацкого форварда Мариана Госсы, информирует официальный сайт клуба из Аризоны.

В «Аризона» также приобрела нападающего Винни Хинострозу, защитника Джордан Остерла и выбор в третьем раунде драфта-2019. «Чикаго» получил нападающих Маркуса Крюгера , Джордана Малетта и Маккензи Энтуисла, защитника Эндрю Кэмпбелла , а также выбор в пятом раунде драфта-2019.

«Чикаго» расчистил платежную ведомость, избавился от контракта Госсы. Словак завершил карьеру в мае 2018 года. Контракт словака решит проблемы с полом зарплат, которые регулярно возникают у «Аризоны». Контракт Госсы будет действовать в течение трех лет с зарплатой $ 5,275 млн Госса — трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго».